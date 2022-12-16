Контроль над аттракционами, награды и исполнение детских желаний. Какие важные решения приняли депутаты АКЗС на декабрьской сессии.

Последняя в этом году сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) состоялась 15 декабря, на ней рассмотрели 12 вопросов. О том, какие самые важные решения приняли депутаты регионального парламента — в материале altapress.ru.

Исполняя мечты

Перед началом сессии народные избранники приняли участие в акции «Желание под елкой». В начале недели депутаты сняли с елки новогодние шарики, на которых были написаны желания детей из малообеспеченных семей. В рамках финального этапа этой акции парламентарии принесли желанные подарки.

Спикер краевого парламента Александр Романенко снял с елки сразу два шарика с желаниями детей из Рубцовска и принес два подарка, которые пообещал вручить ребятам лично.

Чаще всего дети просили себе различные конструкторы и наборы для творчества, а некоторые дети «заказывали» музыкальные инструменты. Так, депутаты Ирина Солнцева и Максим Кочев купили для участников акции по гитаре, а Вячеслав Лаптев — синтезатор.

Всего же депутаты исполнили желания 70 алтайских детей. Такая акция проходит в регионе уже в шестой раз. Ее организаторами стали Молодежный Парламент Алтайского края, АлтГТУ и благотворительный фонд «Звездный свет» при содействии краевого минсоцзащиты.

Награды молодым законотворцам

Декабрьская сессия АКЗС началась с награждения победителей молодежного конкурса «85 законотворческих инициатив». Этот конкурс проводился к 85-летию Алтайского края.

Первое место заняла Юлия Колпакова с законопроектом «Об установлении дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, на территории Алтайского края».

Второе место заняли две участницы — аспирантка Алтайского государственного университета Алина Бушуева с законопроектом «О внесении дополнений в главу 5 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и курсант БЮИ Маргарита Новикова с проектом закона «Об Уставном Совете Алтайского края».

Третье место разделили между собой три победителя. Кристина Мищенко разработала проект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Александр Степанов участвовал в конкурсе с законопроектом «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», посвященном введению коэффициента экологического класса для расчета транспортного налога. Магистрант АлтГУ Елизавета Тюпенкова подготовила проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 3 и 16 Федерального закона «О ветеранах».

Награждение победителей молодежного конкурса «85 законотворческих инициатив». Фото: Пресс-служба Алтайского краевого законодательного собрания. Награждение победителей молодежного конкурса «85 законотворческих инициатив». Фото: Пресс-служба Алтайского краевого законодательного собрания. Награждение победителей молодежного конкурса «85 законотворческих инициатив». Фото: Пресс-служба Алтайского краевого законодательного собрания. Награждение победителей молодежного конкурса «85 законотворческих инициатив». Фото: Пресс-служба Алтайского краевого законодательного собрания. Награждение победителей молодежного конкурса «85 законотворческих инициатив». Фото: Пресс-служба Алтайского краевого законодательного собрания. Награждение победителей молодежного конкурса «85 законотворческих инициатив». Фото: Пресс-служба Алтайского краевого законодательного собрания.

Работа и безопасность аттракционов — под контролем

Депутаты АКЗС сразу в двух чтениях приняли закон о контроле за состоянием и эксплуатацией аттракционов.

Контролем и надзором за состоянием аттракционов будет заниматься краевая инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Ведомство продолжит контролировать работу юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые владеют аттракционами и предлагают ими воспользоваться.

Если аттракцион не будет соответствовать требованиям, а также если конструкция причинила вред, ущерб, то инспекция сможет выписать предписание и применить меры ответственности.

Денис Голобородько. Фото: Пресс-служба Алтайского краевого законодательного собрания.

— Это очень важная для нас тема. Все мы помним несчастный случай, который произошел в Барнауле в 2021 году, когда на батуте пострадали дети. Уже тогда мы обратились к теме регулирования правоотношений в этой сфере. Проблема есть — многие предприниматели выходят на рынок самостоятельно, не регистрируются, устанавливают конструкции, батуты, оборудование, что и ведет к травматизму, — заявил вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

Поправки в закон о краевых наградах

Депутаты внесли несколько поправок в региональное законодательство, касающееся краевых наград.

Так, поскольку в России появилось новое звание «Мать-героиня», то теперь женщины, отмеченные этим высоким званием, смогут претендовать на присвоение звания «Почетный гражданин Алтайского края».

Также теперь Почетным гражданам Алтайского края необязательно проживать на территории региона — все положенные выплаты они все равно будут получать.

Татьяна Кувшинова. Фото: Пресс-служба Алтайского краевого законодательного собрания.

— Мы идем в той же логике, в которой принимали решение относительно ветеранов труда Алтайского края, уезжающих за пределы региона, — заявила представитель губернатора в АКЗС Наталья Кувшинова.

Кроме того, закон ввел новое требование к кандидатам на награждение медалью «Родительская слава» — у них не должно быть неснятой или непогашенной судимости, а также уголовного преследования.

Также теперь на медаль «За заслуги во имя созидания» могут претендовать не только физические лица, но и организации.

Отчет Росреестра

С информацией о деятельности Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю выступил начальник управления Юрий Калашников.

Он во всех подробностях подвел итоги работы ведомства в сфере государственной регистрации, кадастра и картографии. Депутаты дали положительную оценку работе Росреестра, однако отметили, что некоторые проблемы в части учета собственности все же имеются, особенно в муниципалитетах, и попросили уделить им внимание.

Новый порядок аренды земли сельхозназначения

Сергей Серов. Фото: Пресс-служба Алтайского краевого законодательного собрания.

С 1 января 2023 года по всей стране устанавливается новый порядок предоставления в аренду без проведения торгов земельных участков сельхозназначения, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, для граждан или КФХ для ведения их деятельности.

По новому закону, участок без торгов предоставляется на срок до пяти лет, а также не допускается изменение назначения использования участка. Кроме того, такой участок нельзя будет сдавать в субаренду и использовать в качестве залога.

Краевой парламент установил предельные минимальные и максимальные размеры таких участков — 2,6 га и 25 га соответственно.

— Это даст дополнительный толчок развитию, в первую очередь, животноводства, а также пчеловодства и овощеводства, — сказал председатель комитета по аграрной политике Сергей Серов.

Подводя итоги года

Александр Романенко. Фото: Пресс-служба Алтайского краевого законодательного собрания.

Председатель АКЗС Александр Романенко подвел итоги законотворческой работы краевого парламента в 2022 году и рассказал о планах на будущий год.

По его словам, в этом году депутаты приняли более 250 решений, в том числе 121 закон Алтайского края. Среди них есть и новые законы — о науке и наукоемких технологиях, об экологическом воспитании.

Александр Романенко также обозначил планы краевого парламента на первое полугодие 2023 года — в ходе сессии депутаты утвердили полугодовой план работы парламента. Он подчеркнул, что депутаты готовы оперативно реагировать на изменения ситуации в стране.