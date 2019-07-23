Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 июля 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Корейские летчики сделали предупредительные выстрелы по российскому бомбардировщику

Минобороны Южной Кореи утверждает, что 23 июля его самолеты «произвели предупредительные выстрелы» в связи с «действиями российского военного самолета» — бомбардировщика, который якобы дважды вторгся в воздушное пространство страны над Восточным морем.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

Соответствующая информация содержится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов оборонного ведомства Южной Кореи, передает Yonhap.

Оба полета российского бомбардировщика, по данным южнокорейского Минобороны, продолжались по три минуты. Yonhap отметило, что самолеты ВС РФ крайне редко попадают в зону действия ПВО Южной Кореи — за исключением ситуаций, когда это происходит случайно, пишет polit.ru.

Так, 20 июня два российских самолета около получаса пробыли в воздушном пространстве страны над Восточным морем.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость