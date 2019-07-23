Корейские летчики сделали предупредительные выстрелы по российскому бомбардировщику

Минобороны Южной Кореи утверждает, что 23 июля его самолеты «произвели предупредительные выстрелы» в связи с «действиями российского военного самолета» — бомбардировщика, который якобы дважды вторгся в воздушное пространство страны над Восточным морем.

Соответствующая информация содержится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов оборонного ведомства Южной Кореи, передает Yonhap.

Оба полета российского бомбардировщика, по данным южнокорейского Минобороны, продолжались по три минуты. Yonhap отметило, что самолеты ВС РФ крайне редко попадают в зону действия ПВО Южной Кореи — за исключением ситуаций, когда это происходит случайно, пишет polit.ru.

Так, 20 июня два российских самолета около получаса пробыли в воздушном пространстве страны над Восточным морем.