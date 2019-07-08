Коридоры власти: Собчак возмутилась тем, что звезда КВН решил стать сенатором

«Свято место „молодой сенатор“ пусто не бывает — бывший квнщик готов представлять Калмыкию», — написала Собчак в своем telegram-канале.
Тарбаев занимался организацией турниров по смешанным единоборствам Fight Nights с нынешним и. о. главы Калмыкии Бату Хасиковым, пишет ura.ru.
Это было «долго и, видимо, плодотворно», считает Собчак. Она высказала предположение, что остальных партнеров Хасикова по организации Fight Nights «тоже ждут карьерные перемещения по коридорам власти республики».
Сангаджи Тарбаев является совладельцем компании-организатора турниров по смешанным единоборствам Fight Nights и телекомпании My Way Productions.
Он продюсировал такие проекты, как «Даешь молодежь!», «Однажды в милиции», «Одна за всех», «Кухня» и «Светофор» на телеканале СТС. Сам артист подтвердил, что дал согласие на выдвижение в Совет Федерации, пишет RT.