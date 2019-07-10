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Политика

Кортеж Владимира Путина в Екатеринбурге чуть не сбил девушку

9 июля о время визита президента Владимира Путина в Екатеринбург под его кортеж бросилась девушка. Об этом рассказал специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. Глава государства сам вышел ей помочь.

Бронированный лимузин Владимира Путина проекта "Кортеж".
Бронированный лимузин Владимира Путина проекта "Кортеж".
kremlin.ru

Инцидент произошел после встречи Путина со студентами Уральского федерального университета.

«Когда кортеж президента уже отъехал от здания университета, к нему бросилась девочка, буквально наткнувшаяся на этот кортеж», — написал Колесников.

Он отметил, что девушка не успела поговорить с президентом, так как его сразу окружила толпа местных жителей. Путин побеседовал с ними около пяти минут.

Пострадала ли девушка, не известно.

Владимир Путин на встрече со студентами в Екатеринбурге
Владимир Путин на встрече со студентами в Екатеринбурге
www.kremlin.ru
Владимир Путин на встрече со студентами в Екатеринбурге
Владимир Путин на встрече со студентами в Екатеринбурге
www.kremlin.ru
Владимир Путин на встрече со студентами в Екатеринбурге
Владимир Путин на встрече со студентами в Екатеринбурге
www.kremlin.ru

На встрече Путина в Уральском федеральном университете произошел еще один инцидент — одна из девушек упала в обморок. Путин попросил помочь ей, студентку вынесли из зала на руках.

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