Кортеж Владимира Путина в Екатеринбурге чуть не сбил девушку

Инцидент произошел после встречи Путина со студентами Уральского федерального университета.
«Когда кортеж президента уже отъехал от здания университета, к нему бросилась девочка, буквально наткнувшаяся на этот кортеж», — написал Колесников.
Он отметил, что девушка не успела поговорить с президентом, так как его сразу окружила толпа местных жителей. Путин побеседовал с ними около пяти минут.
Пострадала ли девушка, не известно.
На встрече Путина в Уральском федеральном университете произошел еще один инцидент — одна из девушек упала в обморок. Путин попросил помочь ей, студентку вынесли из зала на руках.