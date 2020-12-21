Ковидные истории, болото и тефлоновый губернатор. Почему 2020 год в Алтайском крае оказался очень аполитичным, но интригующим

Пандемия коронавируса, вне всяких сомнений, стала темой № 1 в уходящем году. Влияние COVID-19 оказалось всеобъемлющим и всепоглощающим. Поэтому, как полагают эксперты, ковид фактически «поглотил» и без того не самую яркую политическую жизнь в Алтайском крае. Итоги (спойлер — они не самые богатые) политического года в разрезе нашего региона — в материале altapress.ru.

Система — в норме

Ковидная повестка в 2020-м абсолютно захватила и федеральное, и региональное информационное пространство, отодвинув на второй или даже третий план политическую составляющую. Также свое слово в том, что политическая жизнь края не била ключом, сказало и отсутствие в этом году каких-либо крупных электоральных кампаний, говорит политолог Сергей Асеев.

По словам эксперта, ведущим политическим фактором в текущем году в регионе стала не борьба и активность партий, не противоборство власти и оппозиции, а то, как алтайские управленцы разного уровня выстраивают модель реагирования на угрозу, исходящую от пандемии.

Существенным фактором на этом фоне также стало общее социально-экономическое «проседание» региона. Впрочем, этот тренд, скорее всего, будет иметь более долговременный и, вероятно, отложенный эффект, который жители края прочувствуют в обозримом будущем.

Маска. Новый год и коронавирус. altapress.ru

Сергей Асеев,

политолог:

2020 год был предвыборным, больших кампаний в крае не проводилось. Партии, что называется, стояли на паузе, несмотря на внутренние процессы, которые в политических объединениях, конечно, шли. Это объяснимо, поскольку в условиях пандемии информационные поводы резко «ужались». Но в качестве наиболее яркого примера внутрипартийной политической активности можно назвать выход из ЛДПР Евгении Боровиковой, которая до недавнего времени возглавляла краевых «жириновцев».

По мнению Сергея Асеева, из-за ковидных запретов на массовые мероприятия и публичные акции в конечном итоге проиграли как представители власти, так и оппозиция.

Что касается прошедшего летом общефедерального голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, то, как считает политолог, в этом плане в Алтайском крае едва ли можно говорить о какой-либо специфике, поскольку региону, как и большинству других субъектов Федерации, была поставлена задача технически сопроводить этот процесс. И не более.

Казалось бы, одним из выдающихся событий года можно назвать появление в Барнауле нового главы города, которым в феврале стал Вячеслав Франк. Однако вся эта процедура прошла административно управляемо и ожидаемо не принесла никаких сюрпризов.

Глава Барнаула Вячеслав Франк. barnaul.org

Сергей Асеев,

политолог:

Кандидатура прошла согласованно, никаких системных противоречий в этом отношении не возникло. Поэтому ничего серьезного для управляемости административной системы в целом не произошло.

Болото и тефлоновый губернатор

Политолог и политтехнолог Константин Лукин, оценивая завершающийся политический год в Алтайском крае, заметил следующее: «С точки зрения политики 2020 год можно охарактеризовать как болото. Иногда были какие-то небольшие всплески активности, но это при том, что голосование за Конституцию стало вообще основным политическим событием. И ничего больше. Сложилось впечатление, что партии экономили свои силы накануне большого избирательного цикла. В любом случае все знаковые события ориентированы на 2021 год».

В результате — никаких политических потрясений в Алтайском крае в этом году не было.

В то же время собеседник обращает внимание на подвижки, произошедшие в Барнауле на фоне появления нового первого лица в городе.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле. Анна Зайкова.

Константин Лукин,

политолог:

Избрание и первые шаги мэра Барнаула Вячеслава Франка в целом несли достаточно большие риски для него самого, поскольку его кандидатура в качест­ве градоначальника некоторыми была воспринята в штыки. Но надо признать, что за этот год глава города смог выстроить более открытую и понятную стратегию общения с горожанами и более внятную информационную политику, чем это было, например, во времена Дугина (Сергей Дугин, глава Барнаула, сити-менеджер с 25 декабря 2015 года по 15 августа 2019‑го. — Прим. ред.).

Что же касается персоны губернатора Алтайского края Виктора Томенко и его административных подходов, то, по мнению Константина Лукина, глава региона даже в стрессовых условиях 2020 года проявил себя в устоявшихся рамках.

«По ситуации с губернатором изменений не было. В своей стратегии и управленческой практике он лишь укрепился — „семь раз отмерь, один раз отрежь“», — говорит собеседник.

Что же касается вопросов позиционирования первого лица края и его восприятия в медиапространстве в 2020 году, то по этому поводу политолог отмечает: «Образ губернатора „тефлоновый“ — к нему грязь не прилипает».

Виктор Томенко в маске. altairegion22.ru

Проблемные точки и перспективы

Несмотря на «второплановость» политических перипетий этого года, эксперты все же считают, что завершающийся календарный период показателен и важен с точки зрения открывающихся перспектив и логики событий, которые нас ждут в 2021 году.

В данном случае стоит напомнить, что в будущем году должны пройти выборы нового созыва Алтайского краевого Законодательного собрания и депутатов Государственной Думы.

Политолог Ярослава Шашкова в этом контексте не исключила, что уже в начале 2021 года внутри политических партий в Алтайском крае можно будет заметить подвижки и новые конфигурации, которые по объективным причинам не проявились в этом сезоне.

Кроме того, как считает эксперт, 2020 год стал весьма показательным с точки зрения попадания в информационное пространство проблемных сюжетов. Это и резонансная история, связанная с организацией питания в алтайских школах, и вопросы адекватности статистических данных о зараженных COVID-19 в регионе, и протестные настроения врачей диагностического центра, а также бийских медиков, и затянувшееся безвластие в Камне-на-Оби.

Медики перед Диагностическим центром Алтайского края 11 июня 2020 года. Altapress.ru

По мнению Ярославы Шашковой, все это показывает, что в Алтайском крае есть запрос на диалог со стороны общества, адресованный к власти, который, очевидно, до конца не удовлетворен. И развитие этой ситуации — уже вопрос будущего.

Политолог Михаил Литвинов также склонен рассматривать 2020 год в связке с ближайшими перспективами.

Михаил Литвинов,

политолог:

Есть такая поговорка — «день, проведенный на рыбалке, в срок жизни не входит». Так вот, год, проведенный в борьбе против коронавируса, в срок политической жизни не входит. Этот год фактически выпал из политической жизни, из подготовки к будущему политическому циклу. И это один момент. Второй момент — при сохранении сегодняшней ситуации с ковидом как будут проходить избирательные мероприятия в следующем году? Полагаю, что принципиально должен измениться характер и формат большей части мероприятий, связанных с ведением избирательных кампаний. Должна сложиться некая практика, но непонятно, как и из чего она в итоге будет складываться.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле. Анна Зайкова.

По мнению эксперта, опыт прошедшего минувшим летом голосования по Конституции при организации грядущих выборов способен помочь весьма опосредованно.

«Поэтому, если говорить о неких политических итогах 2020 года, я бы назвал главным итогом новые проблемы в организации и проведении предстоящих выборных кампаний», — подчеркивает политолог.

И действительно, если при нормальном течении событий явка на выборах в нашем регионе оставляет желать лучшего, то чего же ждать в условиях пандемии? А как кандидатам работать с избирателями на своих округах?

Очевидно, ответ мы получим уже достаточно скоро. И не исключено, что он нас удивит.