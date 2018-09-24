КПРФ и ЛДПР создадут коалиционное правительство в трех регионах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в субъектах РФ, где недавно прошли выборы глав регионов, вместе с ЛДПР будет сформировано коалиционное правительство.

«Теперь будем формировать коалиционное правительство и в Хабаровске, и во Владимире, и в Хакасии. Провели консультации с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и договорились», — цитирует «Интерфакс» Зюганова.

В ходе избирательной кампании в названных субъектах РФ коммунисты и либерал-демократы поддерживали друг друга, сообщил лидер КПРФ.

Зюганов обратил внимание на то, что Жириновский активно развивает эту инициативу.

«Он сам говорил: давайте сделаем, как у нас в Смоленской области (губернатор — представитель ЛДПР Алексей Островский)», — сказал Зюганов.

Он согласился с тем, что голосование на последних региональных выборах было в значительной части протестным, но, по его словам, дело не только в недовольстве властью — дело и в отсутствии ярких, сильных управленцев, представляющих сегодняшнюю власть, пишет bfm.ru.

Договоренность

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с агентством подтвердил, что у него есть договоренность с руководством КПРФ о формировании коалиционных правительств во всех тех субъектах РФ, которыми руководят представители оппозиции.

«Протестные» результаты

Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин по итогам второго тура выборов губернатора Владимирской области 23 сентября победил с результатом в 57,03% голосов, опередив действующего губернатора Светлану Орлову.

По итогам второго тура выборов, прошедших в Хабаровском крае, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал почти 70% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Шпорта поддержали около 28% избирателей.

В Хакасии второй тур выборов пройдет 7 октября, в нем примут участие кандидаты от «Справедливой России» и КПРФ Андрей Филягин и Валентин Коновалов.

Руководитель республики Виктор Зимин снял свою кандидатуру.

Приморье

Избирком Приморского края 20 сентября отменил итоги губернаторских выборов, прошедших в сентябре в два тура.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила единороссу Андрею Тарасенко и коммунисту Андрею Ищенко, участвовавшим в двух турах голосования в Приморском крае, сняться с выборов, так как они уже потеряли доверие избирателей, пишет РБК.

Новые выборы состоятся 16 или 23 декабря. Вопрос «о дате» краевая избирательная комиссия решит в ближайшие дни. Подсчитано, что на проведение новых выборов губернатора региона потребуется 290 млн рублей, сообщает «Интерфакс».