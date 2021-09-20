Красные в городе. КПРФ и ЕР почти разделили пополам одномандатные округа на выборах АКЗС

КПРФ показывает очень достойный результат на выборах депутатов Алтайского краевого законодательного собрания по одномандатным округам. По предварительным данным, коммунисты побеждают на 15 округах, а «Единая Россия» — на 19 округах.

Окончательные результаты голосования будут подведены позже, заявила председатель регионального избиркома Ирина Акимова.

По словам Ирины Акимовой на одномандатных округах имена победителей голосования на данный момент выглядят так:

1. Ксения Белоусова (ЕР) — 34,67%;

2. Сергей Кожемякин (КПРФ) — 34,89;

3. Денис Голобородько (ЕР) — 50%;

4. Сергей Серов (ЕР) — 51,39%;

5. Петр Тютюнников (КПРФ) — 42,7%;

6. Игорь Панарин (ЕР) — 35,43%;

7. Наталья Зимина (КПРФ) — 39,7%;

8. Ирина Солнцева (ЕР) — 48,52%;

9. Юрий Матвейко (ЕР) — 43,88%;

10. Анатолий Вытоптов (ЕР) — 49,36%

11. Павел Митрофанов (КПРФ) — 35,5%;

12. Максим Кочев (ЕР) — 41,68%;

13. Владимир Лещенко (ЕР) — 51,38%;

14. Александр Демин (ЕР) — 47,37%

15. Дмитрий Рождественский (КПРФ) — 30,92%

16. Вячеслав Лаптев (КПРФ) — 27,08%;

17. Вадим Смагин (ЕР) — 58,47%;

18. Сергей Приб (ЕР) — 35,07%;

19. Иван Мордовин (ЕР) — 38,57%;

20. Александр Локтев (ЕР) — 32%;

21. Иван Нифонтов (ЕР) — 31,46%;

22. Владимир Громов (КПРФ) — 33,46%;

23. Сергей Писарев (ЕР) — 38,87%;

24. Дмитрий Моисеев (КПРФ) — 32,42%;

25. Игорь Галкин (КПРФ) — 32,71%;

26. Антон Арцибашев (КПРФ) — 34,83%;

27. Елена Хрусталева (КПРФ) — 43,2%;

28. Юрий Кропотин (КПРФ) — 38,46%;

29. Татьяна Илюченко (ЕР) — более 33%;

30. Андрей Абрамов (ЕР) — 30,08%;

31. Григорий Бахтин (ЕР) — 36,06%;

32. Надежда Дрюпина (КПРФ) — 38,24%;

33. Вероника Лапина (КПРФ) — 40,61%

34. Людмила Клюшникова (КПРФ) — 31,12%.

Выборы-2021. Анна Зайкова/altapress.ru.

Что касается предварительных итогов голосования по краевым спискам, то они выглядят так:

«Коммунисты России» — 12,1%;

ЕР — 34,29%;

ЛДПР — 10,71%;

КПРФ — 24,04%;

«Справедливая Россия» — 13,69%;

«Яблоко» — 1,71%.