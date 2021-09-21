Красный уголок. Почему выборы-2021 в Алтайском крае заставляют думать о повороте налево и новой пятилетке

Выборы депутатов Госдумы и Алтайского краевого Законодательного собрания отметились целым рядом примечательных событий и результатов. Очевидного триумфа по итогам голосования в АКЗС добились представители КПРФ, а их «красные коллеги» в лице «Коммунистов России» создадут новую, пятую, фракцию в региональном парламенте. Думская же компания также не обошлась без сюрприза — в федеральный законодательный орган помимо «большой четверки» прошла еще одна партия — «Новые люди». Обо всем этом — в материале altapress.ru.

С приставкой «предварительно»

Итоги двух масштабных выборных кампаний, состоявшихся в Алтайском крае, накануне озвучила председатель региональной избирательной комиссии Ирина Акимова. По ее словам, окончательные результаты голосования еще не подведены и пока что все итоги можно считать предварительными.

«Крайизбирком работает в режиме установления итогов выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания восьмого созыва. На данный момент обработано порядка 99% протоколов. Ввод данных в систему ГАС „Выборы“ продолжается», — сказала Ирина Акимова.

Впрочем, цифра в 99% протоколов позволяет говорить, что озвученные главой избиркома результаты голосования едва ли принципиально изменятся.

С уверенностью можно говорить и о том, что выборы, прошедшие 17−19 сентября признают состоявшимися и легитимными. Ведь, по словам председателя краевого избиркома, нарушений, которые могли бы поставить под сомнения результаты волеизъявления избирателей и повлиять на признание выборов законными, в крае выявлено не было.

Ирина Акимова.

Итоги выборов в Госдуму

По словам Ирины Акимовой, победителями думской кампании на четырех одномандатных округах в Алтайском крае стали три выдвиженца «Единой России» и один кандидат от КПРФ. Здесь ситуация с лидерами выглядит следующим образом:

Барнаульский одномандатный округ — Даниил Бессарабов ( «Единая Россия») — 36,66% голосов;

«Единая Россия») — 36,66% голосов; Рубцовский одномандатный округ — Мария Прусакова ( КПРФ) — 27,2% голосов;

КПРФ) — 27,2% голосов; Бийский одномандатный округ — Александр Прокопьев ( «Единая Россия») — 31,41% голосов;

«Единая Россия») — 31,41% голосов; Славгородский одномандатный округ — Иван Лоор ( «Единая Россия») — 37,94% голосов.

Предвыборная агитация-2021. Анна Зайкова/altapress.ru.

Что касается голосования на выборах Госдумы по общефедеральному округу, то пятипроцентный барьер по итогам голосования в Алтайском крае преодолели пять партий:

«Единая Россия» — 33,12%;

КПРФ — 30,8%;

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 9,98%;

ЛДПР — 9,19%

«Новые люди» — 6,15%.

Отметим, что на общефедеральном уровне «Новым людям» также удалось перепрыгнуть за планку в 5% и эта партия создаст в Госдуме пятую фракцию.

Выборы-2021. Анна Зайкова/altapress.ru.

Итоги выборов в АКЗС

Если результаты выборов Госдумы в Алтайском крае можно назвать небезынтересными, но все же ожидаемыми, то итоги голосования за новый созыв АКЗС уверенно получают эпитет исторических.

Во-первых, в региональном парламенте также появится пятая фракция — «Коммунисты России». Во-вторых, на одномандатных округах впервые за очень долгое время «Единая Россия» ощутила мощнейшую конкуренцию — 19 мест в региональном представительно округе в данном случае получит правящая партия, а 15 — КПРФ.

Выборы-2021. Анна Зайкова/altapress.ru.

Победители голосования на одномандатных округах:

1. Ксения Белоусова (ЕР) — 34,67%;

2. Сергей Кожемякин (КПРФ) — 34,89;

3. Денис Голобородько (ЕР) — 50%;

4. Сергей Серов (ЕР) — 51,39%;

5. Петр Тютюнников (КПРФ) — 42,7%;

6. Игорь Панарин (ЕР) — 35,43%;

7. Наталья Зимина (КПРФ) — 39,7%;

8. Ирина Солнцева (ЕР) — 48,52%;

9. Юрий Матвейко (ЕР) — 43,88%;

10. Анатолий Вытоптов (ЕР) — 49,36%

11. Павел Митрофанов (КПРФ) — 35,5%;

12. Максим Кочев (ЕР) — 41,68%;

13. Владимир Лещенко (ЕР) — 51,38%;

14. Александр Демин (ЕР) — 47,37%

15. Дмитрий Рождественский (КПРФ) — 30,92%

16. Вячеслав Лаптев (КПРФ) — 27,08%;

17. Вадим Смагин (ЕР) — 58,47%;

18. Сергей Приб (ЕР) — 35,07%;

19. Иван Мордовин (ЕР) — 38,57%;

20. Александр Локтев (ЕР) — 32%;

21. Иван Нифонтов (ЕР) — 31,46%;

22. Владимир Громов (КПРФ) — 33,46%;

23. Сергей Писарев (ЕР) — 38,87%;

24. Дмитрий Моисеев (КПРФ) — 32,42%;

25. Игорь Галкин (КПРФ) — 32,71%;

26. Антон Арцибашев (КПРФ) — 34,83%;

27. Елена Хрусталева (КПРФ) — 43,2%;

28. Юрий Кропотин (КПРФ) — 38,46%;

29. Татьяна Ильюченко (ЕР) — более 33%;

30. Андрей Абрамов (ЕР) — 30,08%;

31. Григорий Бахтин (ЕР) — 36,06%;

32. Надежда Дрюпина (КПРФ) — 38,24%;

33. Вероника Лапина (КПРФ) — 40,61%

34. Людмила Клюшникова (КПРФ) — 31,12%.

Выборы-2021. Анна Зайкова/altapress.ru.

Итоги голосования по краевым партийным спискам выглядят так:

«Единая Россия» — 34,29%;

КПРФ — 24,04%;

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 13,69%;

«Коммунисты России» — 12,1%;

ЛДПР — 10,71%;

«Яблоко» — 1,71%.

Выборы-2021. Анна Зайкова/altapress.ru.

Исходя из таких раскладов на одномандатных округах и голосования по спискам, предварительно можно говорить о том, что 68 мест в АКЗС распределятся между пятью партиями так:

«Единая Россия» — 32 мандата;

КПРФ — 23 мандата;

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5 мандатов;

«Коммунисты России» — 4 мандата;

ЛДПР — 4 мандата.

И как ни крути, если КПРФ, сравороссов и «Коммунистов России» считать носителями левой идеологии, то получается, что новый созыв АКЗС очевидно получает крен в соответствующую сторону.

Выборы-2021. Анна Зайкова/altapress.ru.

Свято место пусто не бывает и «разные красные»

Комментируя такие итоги голосования, политолог Михаил Литвинов в беседе с altapress.ru обращает внимание на то, что исходя из результатов выборов, «красное» представительство в АКЗС стало действительно куда более заметным.

Михаил Литвинов,

политолог:

Коммунисты России и КПРФ — партии со схожей идеологией, но если одни более резкие, то другие более системные. Что касается одномандатных округов, то, конечно, такого не было давно.

При этом, говоря о высоком результате КПРФ на округах, собеседник полагает, что такой итог голосования, в первую очередь, является не победой коммунистов, а, скорее, связано с тем, что «Единая Россия» упустила свои шансы.

Михаил Литвинов. vk.com.

Михаил Литвинов,

политолог:

Партия, которая себя позиционирует как ведущая политическая сила, обязана постоянно активно работать на округах. Очевидно, «Единая Россия» в течение последнего года этого не делала. А свято место пусто не бывает. Полагаю, что также «Единая Россия» слабо поработала со списком своих кандидатов, не сумев повсеместно предложить избирателю сильных кандидатов.

Результаты же «Справедливой России» и ЛДПР на выборах эксперт назвал «проседанием», добавив, что по его мнению, объединение партий, на которое перед выборами пошли справедливороссы, не дало им желаемого эффекта.

Эффект спойлера и отработка технологий на пятилетку вперед

Политолог Сергей Асеев, в свою очередь, говоря о результатах выборов АКЗС и Госдумы в Алтайском крае обратил внимание на то, что появление новой фракции в региональном парламенте напрямую связано с тем, что «Коммунисты России» удачно воспользовались технологией партии-спойлера, смешавшись и по названию, и по символике с КПРФ.

Сергей Асеев,

политолог:

Высокий процент, который получили «Коммунисты России» — это иллюстрация технологии партии-спойлера в действии. Во многом избиратели были введены в заблуждение. Поскольку выборы в Алтайском крае были совмещенными, у избирателей возникли сложности с ориентированием в бюллетенях. Поэтому огромное количество голосов за «Коммунистов России» — это, конечно же, голоса КПРФ.

Сергей Асеев. Предоставлено altapress.ru.

Говоря о хороших результатах КПРФ, эксперт отмечает, что эта партия сумела подтянуться к «Единой России» за счет протестного голосования и падения популярности правящей партии на фоне нестабильной экономической ситуации и принимаемых в стране непопулярных решений.

Что же касается выборов Госдумы, то по мнению Сергея Асеева, появление фракции «Новых людей» в федеральном парламенте «говорит о том, что московские технологи присматриваются к изменению сложившейся партийной системы на выборах 2026 года».

Так что, ближайшая пятилетка, судя по всему, отметится поиском новых решений в выстраивании баланса сил в федеральном парламенте.

Эффект новичка

Прошедшие в Алтайском крае выборы позволяют говорить о том, что региональная кампания оказалась интересней федеральной, говорит политолог Константин Лукин. Он акцентировал внимание на том, что итоги голосования на одномандатных округах в АКЗС стали главным сюрпризом политической гонки.

Константин Лукин. Анна Зайкова

«Поэтому выборы нового созыва краевого заксобрания по своим результатам выглядят более примечательными, чем федеральная кампания», — подчеркивает собеседник.

Говоря же о появлении в АКЗС пятой фракции, эксперт связывает высокий результат «Коммунистов России» с «эффектом новичка».

Кроме того, Константин Лукин склонен полагать, что «Коммунисты России» сумели провести в в Алтайском крае «более-менее заметную избирательную кампанию, оказавшись, например, интереснее той же ЛДПР».