Что произошло 2 июля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 2 июля Минобороны РФ, сводка на 2 июля: — В районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три украинских батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад, за сутки боев потеряли более 50% личного состава;

— В районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием Воздушно-космических сил нанесен удар по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады. Уничтожено до 120 украинских военнослужащих и около 15 единиц военной техники;

— Ударами российской авиации поражена база временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады, располагавшаяся на территории тракторного завода Харькова. Уничтожены до 30 человек личного состава и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники;

— Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены пять пунктов управления ВСУ в районах Артемовск и Часов Яр Донецкой Народной Республики, Первомайское, Зеленый Гай и Бармашово Николаевской области, три склада с боеприпасами в районах населенных пунктов Шевченково и Новогригоровка Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 32-х районах;

— В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено четыре взвода реактивных систем залпового огня в районах Новолуганское, Желанное, Бердычи и Воздвиженка, с которых ВСУ обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено: 39 пунктов управления ВСУ, 2 склада боеприпасов в районе города Николаев, а также живая сила и военная техника в 302 районах;

— Российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Явкино Николаевской области;

— Сбиты 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Воскресеновка, Глинское, Питомник, Жовтневое, Рубежное, Петровка Харьковской области, Работино, Новоданиловка Запорожской области, Петровское, Попасная, Кременная Луганской Народной Республики, Снежное, Высокое, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Докучаевск, Комсомольское Донецкой Народной Республики;

— Перехвачены 4 реактивных снаряда залпового огня в районах населенных пунктов Ясиноватая, Минеральное Донецкой Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 227 самолетов, 134 вертолета, 1 430 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3 886 танков и других боевых бронированных машин, 702 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3 073 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3 954 единиц специальной военной автомобильной техники. Российские военные доставили более 150 тонн гуманитарной помощи жителям освобожденных сел Харьковской области , сообщают «Известия».

гуманитарной помощи жителям освобожденных сел , сообщают «Известия». Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, которые задействованы в спецоперации на Украине. Он заслушал доклады командующих о применении сил , а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий группировок РФ на различных направлениях.

Экономика , что с ней происходит

В Минфине США выразили надежду на прогресс по потолку цен на нефть из РФ в начале июля.

из РФ в начале июля. Nord Stream AG отключит обе нитки газопровода «Северный поток» для планового ежегодного ремонта с 11 по 21 июля , сообщили в пресс-службе компании. Nord Stream AG сообщил , что согласовал отключение со всеми партнерами.

для планового ежегодного ремонта , сообщили в пресс-службе компании. Nord Stream AG сообщил что согласовал отключение со всеми партнерами. Санкции против РФ нанесли удар по туризму , банкам и экспорту услуг, заявил президент Кипра Никос Анастасиадис.

Кстати, новый пакет санкций Евросоюза может включать откорректированные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград, пишет Bloomberg.

Также Евросоюз готовит ограничения на экспорт российского золота.

Золото. СС0

Американский финансовый конгломерат Citigroup ведет переговоры с несколькими покупателями о возможной продаже Ситибанка, сообщает газета Financial Times. По информации источников издания , покупателями могут стать Экспобанк и страховая компания «Ресо-Гарантия».

В качестве покупателя Ситибанка также рассматривается российская «дочка» Societe Generale, в которую входит Росбанк и его страховой бизнес. Однако, по данным источников FT, платежеспособность «дочки» поставлена под сомнение после введения санкций против ее владельца Владимира Потанина. Citigroup, как утверждают источники, планирует сохранить часть присутствия в России вместе с лицензией.

Уход отдельных брендов с российского рынка и блокировка социальных сетей привели к мощному притоку на маркетплейсы новых продавцов и к значительному увеличению ассортимента. Об этом пишут «Известия».

Так, количество товаров в категориях «автотовары» и «электроника» на Wildberries выросло в восемь и четыре раза соответственно. В категории «сад и дача» число наименований за год выросло от 100 тыс. до почти 500 тыс.

Ассоциация европейских почтовых операторов PostEurop приостановила членство России и Белоруссии . Такое решение приняли «в связи с запросом многих членов ассоциации из-за агрессии против Украины», сказали в организации. В пресс-службе «Почты России» заверили , что это не повлияет на их работу.

. Такое решение приняли «в связи с запросом многих членов ассоциации из-за агрессии против Украины», сказали в организации. В пресс-службе «Почты России» заверили что это не повлияет на их работу. Москва сняла запрет на въезд для 47 тысяч граждан Киргизии , совершивших на территории России «незначительные административные проступки». Теперь все они могут вернуться в столицу на заработки , передает «Мослента».

совершивших на территории России «незначительные административные проступки». Теперь все они могут вернуться в столицу на заработки передает «Мослента». Французская компания Thales , выпускающая модули безопасности для банковских карт , уходит из России. Об этом сообщила в пятницу ТАСС ее представитель Ванесса Виала.

, выпускающая модули безопасности для банковских карт уходит из России. Об этом сообщила в пятницу ТАСС ее представитель Ванесса Виала. Немецкая компания Siemens Healthineers AG ( подразделение концерна Siemens AG) по производству медицинской и диагностической техники продолжает работать в России , несмотря на уход материнского концерна , пишет «Коммерсант».

подразделение концерна Siemens AG) по производству медицинской и диагностической техники , несмотря на уход материнского концерна пишет «Коммерсант». Universal Pictures окончательно уйдет из России. Согласно данным «Бюллетеня кинопрокатчика», компания свернет всю деятельность в России в ближайшие месяцы.

Реакции политиков

Лидеры западных стран , оказывающих помощь Киеву , опасаются , что их население вскоре может устать от событий на Украине и переключиться на внутреннюю повестку. Как пишет газета Politico , подобные тенденции уже начинают прослеживаться.

оказывающих помощь Киеву опасаются что их и переключиться на внутреннюю повестку. Как пишет газета Politico подобные тенденции уже начинают прослеживаться. Киев снова пожаловался на Россию в суд ООН. Дмитрий Кулеба заявил , что Украина подала жалобу в суд в Гааге на Россию по обвинению в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида.

заявил что Украина подала жалобу в суд в Гааге на Россию по обвинению в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида. Саммит НАТО в Мадриде завершился в прошедшую пятницу. Во время него НАТО вернулась к схемам обеспечения военной безопасности времен холодной войны, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Главный вывод, который мы можем сделать, заключается в том, что в Мадриде НАТО завершила эволюционный кульбит в своем развитии после основания в 1949 году и вернулась к истокам, схемам обеспечения безопасности, военной безопасности времен холодной войны», — отметил господин Грушко.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что ведется подготовка телефонных переговоров с президентами РФ Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Проведем переговоры для реэкспорта сельскохозяйственной продукции. Есть страны, у которых проблемы, мы можем помочь. 20 наших кораблей в Черном море готовы к действиям. После ответа Путина и Зеленского будем определять наши дальнейшие шаги», — сказал Эрдоган.

Переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры обсудили складывающееся положение дел на глобальном рынке продовольствия.

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Финансы

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Отличного воскресенья и хорошего отдыха! Кстати, загляните, что произошло 1 июля: «Бои в Лисичанске, три сценария Киссинджера, и борщ под охраной ЮНЕСКО».