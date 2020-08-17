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Политика

Красноярский губернатор оказался в пять раз богаче Томенко

Губернатор Красноярского края Александр Усс опубликовал сведения о доходах и принадлежащем ему имуществе за 2019 год. Как сообщает «Интерфакс», он заработал 22,56 млн рублей, что в пять раз больше, чем губернатор Алтайского края Виктор Томенко (4,26 млн рублей).

Александр Усс. Губернатор Красноярского края.
Александр Усс. Губернатор Красноярского края.
sobranie.info.

Напомним, Виктор Томенко был до приезда на Алтай вторым человеком в красноярской вертикали исполнительной власти, он возглавлял правительство региона.

Александр Усс увеличил свой доход за прошлый год на 610 тыс. рублей. Кроме того, в его собственности в минувшем году появился новый дом площадью 644 кв. метра и нежилое здание площадью 328 квадратов.

Кроме того, губернатор Усс не постеснялся указать в декларации еще один жилой дом, хозяйственные постройки, четыре дачных дома, четыре земельных участка общей площадью более 224 тыс. кв. метров и автомобили Land Rover и Range Rover.

Супруга красноярского губернатора в прошлом году заработала 17,06 млн рублей, что на 1,87 млн рублей больше, чем в 2018 году (супруга Томенко — 675 тыс. рублей). Она владеет тремя земельными участками общей площадью около 76 тыс. кв. метров, жилым домом площадью более 1 тыс. кв. метров. Также на нее записаны две квартиры, гаражи, несколько нежилых помещений и баня.

Госпожа Усс является большим любителем дорогих авто и прочей техники. Ей принадлежат сразу три автомобиля марок Land Rover, Range Rover, Lexus GS 300, мотолодка и маломерное судно.

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