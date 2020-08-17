Красноярский губернатор оказался в пять раз богаче Томенко

Губернатор Красноярского края Александр Усс опубликовал сведения о доходах и принадлежащем ему имуществе за 2019 год. Как сообщает «Интерфакс», он заработал 22,56 млн рублей, что в пять раз больше, чем губернатор Алтайского края Виктор Томенко (4,26 млн рублей).

Напомним, Виктор Томенко был до приезда на Алтай вторым человеком в красноярской вертикали исполнительной власти, он возглавлял правительство региона.

Александр Усс увеличил свой доход за прошлый год на 610 тыс. рублей. Кроме того, в его собственности в минувшем году появился новый дом площадью 644 кв. метра и нежилое здание площадью 328 квадратов.

Кроме того, губернатор Усс не постеснялся указать в декларации еще один жилой дом, хозяйственные постройки, четыре дачных дома, четыре земельных участка общей площадью более 224 тыс. кв. метров и автомобили Land Rover и Range Rover.

Супруга красноярского губернатора в прошлом году заработала 17,06 млн рублей, что на 1,87 млн рублей больше, чем в 2018 году (супруга Томенко — 675 тыс. рублей). Она владеет тремя земельными участками общей площадью около 76 тыс. кв. метров, жилым домом площадью более 1 тыс. кв. метров. Также на нее записаны две квартиры, гаражи, несколько нежилых помещений и баня.

Госпожа Усс является большим любителем дорогих авто и прочей техники. Ей принадлежат сразу три автомобиля марок Land Rover, Range Rover, Lexus GS 300, мотолодка и маломерное судно.