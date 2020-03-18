Кремль: голосование по поправкам в Конституцию проведут с учетом ситуации с COVID-2019

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым утвердил 22 апреля датой проведения общероссийского голосования. Однако приоритетом при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России, которое указом президента назначено на 22 апреля, в условиях распространения коронавируса остается здоровье граждан, пояснил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«При этом он подчеркнул, что, говоря о предстоящем голосовании, прежде всего необходимо исходить из соображений безопасности и охраны здоровья. Это является приоритетом», — сказал Песков.

Он указал, что «нелогично» подписывать указ открытой датой, пишет bfm.ru.

«Поэтому, руководствуясь приоритетом безопасности граждан, президент сказал, что необходимо следить за ситуацией <с распространением коронавируса>. При необходимости и в случае неблагоприятного развития ситуации возможно эту дату передвинуть вправо», — сказал Песков. Борис Ельцин передал президентский экземпляр Конституции РФ Владимиру Путину , 31 декабря 1999. kremlin.ru

О поправках

Конституционный суд РФ уже одобрил поправки в Конституцию, принятые Госдумой, Советом Федерации и подписанные Владимиром Путиным.

Тем не менее Путин объявил, что они вступят в силу, только если будут поддержаны на общероссийском голосовании. Поправки предполагают большое количество изменений, в том числе они касаются полномочий Госдумы, Совета Федерации, президента РФ и премьер-министра, а также Госсовета.

Кроме того, могут быть обнулены президентские сроки Владимира Путина и он получит возможность снова участвовать в выборах главы государства в 2024 году.