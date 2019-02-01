Кремль не признал временного президента Венесуэлы

Кремль не получал послания от главы венесуэльского парламента Хуана Гуаидо, объявившего себя президентом страны. В Москве не признают его статус, сообщил СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия надеется на продолжение торгово-экономических отношений с Венесуэлой вне зависимости от политической ситуации, пишет РБК.

«Пока мы не получали каких-либо посланий. Если оно поступит и когда оно поступит, мы с ним ознакомимся», — сказал Песков. Он подчеркнул, что в Москве считают Гуаидо главой парламента Венесуэлы, а не президентом. «Главой государства является Мадуро, который и правительство которого является нашими партнерами в Венесуэле», — добавил он.

Ранее Гуаидо рассказал в интервью Reuters, что смена власти в Венесуэле пойдет на пользу России и Китаю. Самопровозглашенный президент отметил, что уже пытался наладить коммуникацию с Россией.

Гуаидо признали США, Канада, Марокко, Грузия, часть стран Латинской Америки и ряд других государств. В поддержку Мадуро выступили Россия, Китай, Турция и Куба.