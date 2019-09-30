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30 сентября
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Политика

В Кремле опровергли информацию о новом повышении пенсионного возраста

Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков назвал «бредом» появившиеся слухи о новом повышении пенсионного возраста в России. Такое заявление он сделал 30 сентября, сообщает РИА «Новости»

Бабушка, пожилая женщина.
Бабушка, пожилая женщина.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Накануне в некоторых СМИ прошла информация, что в правительстве создана рабочая группа, которая изучает возможность повышения пенсионного возраста еще на три года для мужчин и женщин.

Они ссылались на депутата Госдумы Валерия Рашкина и на члена экспертного совета «Деловой России» Владислава Жуковского.

Дмитрий Песков поспешил опровергнуть информацию, заявив, что в повестке дня этого нет.

С начала 2019 года в России вступил в действие закон, повышающий пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. Повышение будет происходить поэтапно, ежегодно возраст выхода на пенсию будет увеличиваться на полгода.

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