Кремль отреагировал на заявление об отравлении Навального «Новичком»

Официальная Москва не была проинформирована Берлином о выводах про «отравление» российского оппозиционера Алексея Навального «Новичком», заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Навальный пьет чай, после которого почувствовал себя плохо.

Отметим, что ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы «новичок». В этой связи правительство Германии намерено связаться с Организацией по запрещению химического оружия.

Кроме того, кабмин Германии уведомит партнеров по Евросоюзу и НАТО о результатах обследования российского оппозиционера с тем, чтобы выработать общую реакцию. Также МИД Германии намерен вызвать посла РФ в Берлине и сообщить ему результаты обследования.

Между тем, как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, российские полицейские в рамках проверки не выявили признаков, которые говорили бы об умышленном причинении вреда здоровью Алексея Навального.

Алексей Навальный. instagram.com/navalny.

«На данный момент признаков данного преступления не выявлено, оснований для возбуждения дела нет», — сказал собеседник издания.

Напомним, Алексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли.

После того, как Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, немецкие врачи предварительно определили диагноз оппозиционера, как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество еще не названо.