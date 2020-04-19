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Политика

Кремль озвучит новые решения по сдерживанию пандемии на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на следующей неделе будут озвучены новые решения по борьбе с коронавирусом, пишет РБК.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Он отметил, что количество заболевших растет, но есть надежда, что ситуация стабилизируется.

«Мы все-таки сидим уже все три недели дома. Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим», — считает пресс-секретарь.

Говоря о мерах по сдерживанию распространения заболевания, Песков уточнил, что это «очень сложная комбинация с полным приоритетом здоровья граждан». При этом нужно «не дать задохнуться экономике», которая находится в тяжелом состоянии из-за сложившейся ситуации.

По данным на 19 апреля в России зафиксировано 6060 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии в стране умер 361 человек.

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