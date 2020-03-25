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Политика

Кремль: президент РФ Владимир Путин обратится к нации из-за ситуации с Covid-19

Президент РФ Владимир Путин 25 марта обратится к россиянам с телеобращением в связи с пандемией коронавируса Covid-19, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«В настоящее время он работает, и уже в ближайшие часы он завершит работу над текстом своего обращения к гражданам <… > Оно будет транслироваться по телевизору в ближайшие часы», — сказал Песков.

Телетрансляция обращения президента состоится около 15:00 мск, сообщает ТАСС.

24 марта Путин побывал в московской инфекционной больнице в Коммунарке и провел два совещания, посвященных проблемам, связанным с коронавирусом нового типа, пишет RT.

Экстренный видеосаммит

26 марта президент РФ Владимир Путин примет участие в экстренном саммите «Группы двадцати», который пройдёт в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

Всего в России на 25 марта зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции.

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