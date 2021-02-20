Кремль прокомментировал политические перспективы Навального

«Это совершенно не наше дело, вы знаете, что у нас есть законодательство, которое регламентирует порядок участия граждан в избирательном процессе, дает им право избирать и быть избранным», — цитирует Пескова РИА Новости.

По словам представителя Кремля, это касается всех граждан России, которые каким-то образом не поражены в правах.

«Кроме этого не может быть никаких критериев — все имеют равные права и обязанности», — добавил Песков.

Ранее в ходе выездного заседания Мосгорсуда Алексею Навальному утвердили замену условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. В колонии он проведет 2,5 года.