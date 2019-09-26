Кремль собирает данные о деятельности депутатов-единороссов в регионах

Администрация президента и «Единая Россия» изучат активность работы действующих депутатов Госдумы от партии власти и их поддержку населением в преддверии парламентских выборов 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на источник в ЕР и собеседников, близких к Кремлю.

На первом этапе оценки, который уже начался, Кремль собирает данные от внутриполитических блоков регионов о действующих депутатах — по количеству публичных мероприятий, в которых принял участие каждый конкретный парламентарий, и числу проведенных им личных приемов граждан.

Помимо этого ЕР соберет данные об активности депутатов по своей линии и предоставит их Кремлю.

С 2020 года могут добавиться запрос во внутриполитические блоки администраций регионов и другие количественные и качественные показатели.

Так, изучается предложение включить в число критериев активности депутатов их работу с соцсетями или упоминаемость депутата в региональных и федеральных СМИ, пишет polit.ru.

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