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Политика

Кремль заявил о необходимости подготовки к мировому кризису

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что глобальный мировой кризис из-за коронавируса «еще заявит о себе», сообщают РИА. Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

В интервью он отметил, что для его ликвидации потребуется много работы.

«Нужно готовиться к этому кризису. И безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств" — сказал он.

Сейчас коронавирусом заражены более 1, 2 млн человек в 180 странах. Во многих из них введен карантин и закрыты границы.

Из-за падения спроса на нефть государства — участники ОПЕК+ - не смогли продлить договоренности по добыче: Россия настаивала на сохранении действующих условий, а Саудовская Аравия намеревалась дополнительно сократить разработку.

В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу сырья в странах прежнего альянса. А с начала года цена на нефть упала больше чем в два раза.

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