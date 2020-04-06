Кремль заявил о необходимости подготовки к мировому кризису

В интервью он отметил, что для его ликвидации потребуется много работы.
«Нужно готовиться к этому кризису. И безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств" — сказал он.
Сейчас коронавирусом заражены более 1, 2 млн человек в 180 странах. Во многих из них введен карантин и закрыты границы.
Из-за падения спроса на нефть государства — участники ОПЕК+ - не смогли продлить договоренности по добыче: Россия настаивала на сохранении действующих условий, а Саудовская Аравия намеревалась дополнительно сократить разработку.
В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу сырья в странах прежнего альянса. А с начала года цена на нефть упала больше чем в два раза.