Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 сентября 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«Кремлевскому шаману» проведут психиатрическую диагностику

Шаман Александр Габышев направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД), сообщает «Интерфакс».

Больница.
Больница.
СС0

В региональном Минздраве уточнили, что диспансере Габышеву проведут психиатрическую диагностику, которая «основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни».

«В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

Называющий себя шаманом Александр Габышев в марте направился пешком из Якутии в Москву, чтобы изгнать зло из Кремля. В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия он прошел около 3 тысяч километров, привлек множество последователей.

19 сентября был задержан силовиками на трассе «Байкал» в Бурятии. По данным МВД по Бурятии, он находится в розыске за совершение преступления на территории Якутии. За какое — не уточняется.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал журналистам обратиться к местным властям за комментариями по поводу задержания Габышева в Бурятии. Так Песков отреагировал на вопрос о том, в курсе ли Кремль, что в отношении шамана возбуждено уголовное дело. В правозащитной организации Amnesty International заявили, что Габышева нужно освободить. Там также назвали задержанного узником совести.

Между тем сторонники якутского шамана продолжают путь на Москву.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость