«Кремлевскому шаману» проведут психиатрическую диагностику

В региональном Минздраве уточнили, что диспансере Габышеву проведут психиатрическую диагностику, которая «основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни».

«В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

Называющий себя шаманом Александр Габышев в марте направился пешком из Якутии в Москву, чтобы изгнать зло из Кремля. В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия он прошел около 3 тысяч километров, привлек множество последователей.

19 сентября был задержан силовиками на трассе «Байкал» в Бурятии. По данным МВД по Бурятии, он находится в розыске за совершение преступления на территории Якутии. За какое — не уточняется.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал журналистам обратиться к местным властям за комментариями по поводу задержания Габышева в Бурятии. Так Песков отреагировал на вопрос о том, в курсе ли Кремль, что в отношении шамана возбуждено уголовное дело. В правозащитной организации Amnesty International заявили, что Габышева нужно освободить. Там также назвали задержанного узником совести.

Между тем сторонники якутского шамана продолжают путь на Москву.