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Политика

Крымскую красотку Наталью Поклонскую хотят отправить в Африку

Зампредседателя комитета Госдумы России по международный делам Наталья Поклонская — кандидат на пост посла России в Кабо-Верде, пишет РБК со ссылкой на источники.

Депутат ГД Наталья Поклонская.
Депутат ГД Наталья Поклонская.
facebook.com/PoklonskayaNV

Издание отмечает, что соответствующие документы на Поклонскую уже готовы, в скором времени международный комитет Госдумы может рассмотреть вопрос об одобрении ее кандидатуры. Источники не уточнили сроки.

С Поклонской обсуждали ее дальнейшую профессиональную деятельность после Госдумы — работа в дипломатической сфере была пожеланием самого депутата.

В настоящее время посол Российской Федерации в Кабо-Верде — Владимир Соколенко, он занимает эту должность с 2018 года.

Фотосессия Натальи Поклонской
Фотосессия Натальи Поклонской
www.facebook.com/PoklonskayaNV

Почему отказалась от депутатства

Ранее Поклонская допустила свое возвращение на пост прокурора Крыма и выразила уверенность в том, что крымчане поддержали бы ее кандидатуру. При этом она подчеркнула, что не станет преждевременно называть свое новое место работы.

Поклонская отказалась от участия в предстоящих выборах в Госдуму, связав это решение с переходом на другую интересную должность.

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