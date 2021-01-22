«Крутой лидер»: британцы оказались в шоке от Путина, окунающегося в ледяную воду

Читатели британского издания Daily Mail взбудоражены кадрами ролика, где Путин на Крещение ныряет в ледяную прорубь.

Как пишет портал ctnews, Песков ранее прокомментировал видео с российским президентом напоминанием, что окунание в прорубь на Крещение — неизменная традиция для нашего лидера.

Британцев остались восхищены физической формой и здоровьем президента РФ, который может себе позволить войти в воду при температуре воздуха минус 17. Некоторые даже выразили сомнение, что вода не замерзает в такой холод.

«В десять раз более крутой лидер, чем наш!» — написал один из комментаторов. «Если по правде, то Путин в прекрасной форме для 68 лет!» — добавили в комментариях.

В среду президент России на собрании в ЕАЭС спросил присутствующих о том, как они себя чувствуют после окунания в прорубь. На самочувствие никто не пожаловался.