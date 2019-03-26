Ксения Собчак о конфликте со звездой сериала «Универ»: как же было на самом деле?

Женщины российской политики и шоу-бизнеса Ксения Собчак и Мария Кожевникова публично выяснили отношения в инстаграме. Собчак убеждена, что Кожевникова получила место в Госдуме «затейливым» способом и выполняет там функцию «дрессированной обезьяны», одобряя там антинародные законы. Мария, в свою очередь, уличила Собчак в двойных стандартах и желании хайпануть, пишет Gazeta.ru.

Раунд первый: Кожевникова вспомнила о Собчак

Публичное выяснение отношений между депутатом и экс-кандидатом в президенты началось после того, как Кожевникова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, почему уже около восьми лет не общается с Собчак.

По ее словам, в 2011 году журналистка публично ее оскорбила, высмеяв в соцсети решение актрисы баллотироваться в Думу, прикрепив к публикации откровенный снимок актрисы с нецензурным предположением о том, как артистка «заработала» место в Госдуме.

Ксения Собчак и Дмитрий Гудков. sobchakprotivvseh.ru

«Хотя у нее таких снимков гораздо больше. На этом снимке было достаточно короткое платье, это была сцена, и журналист снимал снизу. И получилось так, что, так как платье короткое, трусы были видны… Она писала мне матерные сообщения, что тем местом, которое здесь видно, я попала в Государственную думу», — вспоминала Кожевникова.

Раунд второй: Собчак отвечает

Затем конфликт получил продолжение. Собчак ответила Кожевниковой в Instagram. Она сказала, что действительно не понимает, почему высший законодательный орган стал местом скопления актрис, спортсменов и певцов.

Ксения Собчак. sobchakprotivvseh.ru

Ксения Собчак,

телеведущая:

Я считаю, что это признак времени, когда нужны не законотворцы, а дрессированные обезьянки, умеющие нажимать на кнопку по команде. Когда, например, мой соратник по партии Дима Гудков на «нужную кнопку» нажимать перестал и нарушил священное правило «ГосДума не место для дискуссий», его быстренько оттуда выперли. А Мария прекрасно там заседала. В перерывах между сериалами.

Собчак сказала, что хотела поговорить с Кожевниковой об эффективности законотворческой деятельности, но та отказалась — «народные избранники у нас почему-то до ужаса боятся прямых вопросов.»

Раунд третий: «у вас двойные стандарты , Ксения»

Звезда сериала «Универ», отвечая на нападки Собчак, подчеркнула, что в первый раз та пригласила ее на интервью после выборов.

Мария Кожевникова из открытых источников в интернете

«Я еще не приступила тогда к работе и ни за какие законы еще не голосовала. Поэтому, Ксения, если бы вы хотели действительно узнать о моих планах и законотворческой деятельности, вы бы просто нашли мой телефон. И я бы, кстати, согласилась, потому что мне была нужна любая поддержка», — заявила она. — Давайте уже честно, тогда вы хайпанули над ситуацией, намерено хотели дискредитировать меня фотографиями из мужского журнала, коих у вас еще больше".

Кожевникова уличила Собчак в тактике двойных стандартов.

«Но вам же те же самые обложки не помешали принять решение выставить себя на пост президента. Вот и получается, Ксения, ситуация с двойными стандартами, которые вы применяете к себе и другим, но за которые вы так рьяно боритесь. Не надо ставить клише про «дрессированных обезьян».

Мария Кожевникова , депутат Госдумы , фракция «Единая Россия», член думского комитета по культуре.

Раунд четвертый: «Вы должны извиниться за принятые законы»

Новый ответ Собак опубликовала 25 марта.

Ксения Собчак,

телеведущая:

Я вовсе не считаю, что нельзя сниматься в эротических фотосессиях — в свое время я очень любила это делать, и ни в каком прошлом нет для меня позора, если человек меняется и хочет менять мир вокруг себя. Проблема с вами была в другом. Имея такие же фотосессии в «портфолио», у меня за плечами на момент моего политического выдвижения был и Координационный Совет Оппозиции, и журналисткая работа, и многочисленные митинги, и обыски, и уголовное дело, и потеря работы… А что кроме фотосессий и сериала было у вас политического в жизни на момент, когда вас посадили нажимать на кнопки? Правильно: ни-че-го.

Ксения Собчак на Мальдивах. www.instagram.com/xenia_sobchak

Затем Собчак перечислила законы, за которые голосовала Мария, и даже их последствия.

1) Закон о митингах. За организацию и участие в несогласованных митингах штраф от 50 тысяч рублей с физлица. 2) Закон об уголовном наказании за неоднократное нарушение законов о митинге. То есть сажают за выражение своего мнения на 5 лет! Осужден Ильдар Дадин.

3) Закон, фактически вводящий цензуру в интернете. В результате появился реестр запрещенных сайтов. Начались массовые блокировки.

4) Закон об НКО — «иностранных агентах». Закон привел к уничтожению множества НКО и затруднению деятельности других и т.п.

Ксения Собчак,

телеведущая:

Вот за этот вот все ЛИЧНО вы, Мария, несете ответственность. И извиняться за все это перед нами, гражданами России, должны вы.

Трудно сказать, исчерпан ли на этом этот конфликт двух политиков.