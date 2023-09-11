При почти полном подсчете голосов рейтинг распределился следующим образом:
Кто лидирует на выборах губернатора Алтайского края.
Центральная избирательная комиссия
Виктор Томенко сейчас на лидирующей позиции. Он занимает первое место по итогам голосования в Алтайском крае. По последним данным Центральной избирательной комиссии после обработки 99,59% бюллетеней у Томенко более 76% поддержки.
При почти полном подсчете голосов рейтинг распределился следующим образом:
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