Кто на новенького: девять человек претендуют на кресло главы Барнаула

Как рассказал altapress.ru секретарь конкурсной комиссии, депутат барнаульской городской думы Сергей Струченко, 19 и 18 декабря документы на участие в конкурсе подали еще три человека.
Это 29-летний член Общественной палаты Алтайского края Артем Зеров. Ранее он отметился своей работой в молодежном парламенте региона. Имеет высшее образование по специальностям «Котло- и реакторостроение» и «Экономика и управление на предприятии».
Также принять участие в конкурсе захотел пенсионер Владимир Барсуков. Он известен тем, что в 2010 году он пробовал стать главой городской администрации, но составить конкуренцию Игорю Савинцеву не смог.
Еще одним участником политической гонки оказался пенсионер Василий Часовских. Он, в свою очередь, ранее пытался стать главой второго по величине города Алтайского края — Бийска, но успеха не достиг.
Кто еще примет участие в конкурсе?
Ранее документы были приняты еще от шестерых претендентов на пост главы Барнаула.
Это исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк, известный топ-менеджер Сергей Шумов, экс- кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов, юрист Алексей Шипунов, депутат Барнаульской гордумы от КПРФ Елена Хрусталева и депутат БГД от ЛДПР Алексей Скосырский.
Фаворитом в грядущем конкурсе на замещение должности главы города называют Вячеслава Франка.
Когда состоится конкурс?
Сам конкурс состоится 6 февраля 2020 года. Конкурсная комиссия определится с кандидатами, которые пройдут отбор и будут рекомендованы для избрания на вакантный пост.
Затем, 14 февраля, в ходе сессии городской думы местные депутаты проголосуют за того или иного кандидата и определят, кто же станет градоначальником.
Факт
Барнаул живет без главы города вот уже четыре месяца. Предыдущий градоначальник в лице Сергея Дугина досрочно покинул пост в середине августа.