Кто на свете всех милее. В Алтайском крае стартовал предвыборный агитационный период

Агитационный период в СМИ в рамках избирательных кампаний по выборам депутатов Госдумы и регионального Заксобрания стартовал на Алтае, информирует краевой избирком.

«В соответствии с пунктом 12 статьи 50 Федерального закона „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации“ установлено правило предоставления бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади в государственных и муниципальных организациях телерадиовещания и периодических печатных изданиях зарегистрированному кандидату, баллотирующемуся одновременно в нескольких избирательных округах на разных выборах, при одновременном проведении на одной и той же территории нескольких избирательных кампаний и совпадении на указанных кампаниях периодов проведения агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях», — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, в избирательной комиссии подчеркивают, что в стране «установлен запрет на недобросовестную предвыборную агитацию на телеканалах, т. е. агитацию, направленную на формирование отрицательного отношения избирателей к конкретным кандидату, кандидатам, спискам кандидатов, согласно которому зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов».

Агитационный период продлится до 00:00 17 сентября. Сами выборы в Госдуму и АКЗС пройдут в три дня — с 17 по 19 сентября.