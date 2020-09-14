Стало известно, кто победил на выборах в Алтайском крае

По данным ГАС «Выборы», по округу № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы) победил Максим Кочев (56,9%).
По округу № 26 (часть Октябрьского района Барнаула) — Артем Шамков (57,21%).
По округу № 31 (Бийск) — Георгий Бахтин (55,6%).
Вопрос о признании полномочий избранных депутатов рассмотрят на сессии АКЗС 24 сентября, сообщили в пресс-службе Заксобрания.
Также 13 сентября прошли выборы депутатов в Славгороде, ЗАТО Сибирский и в 25 сельских поселениях на территории 17 районов Алтайского края.