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Политика

Стало известно, кто победил на выборах в Алтайском крае

Стали известны новые депутаты АКЗС по трем одномандатным округам. По итогам выборов ими стали представители «Единой России».

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года.
Сессия АКЗС 27 августа 2020 года.
Анна Зайкова

По данным ГАС «Выборы», по округу № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы) победил Максим Кочев (56,9%).

По округу № 26 (часть Октябрьского района Барнаула) — Артем Шамков (57,21%).

По округу № 31 (Бийск) — Георгий Бахтин (55,6%).

Вопрос о признании полномочий избранных депутатов рассмотрят на сессии АКЗС 24 сентября, сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Также 13 сентября прошли выборы депутатов в Славгороде, ЗАТО Сибирский и в 25 сельских поселениях на территории 17 районов Алтайского края.

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