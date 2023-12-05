Кто такая Екатерина Дунцова, которая собирается стать последним президентом России, и кто еще хочет баллотироваться

Список кандидатов на пост президента России, выборы которого пройдут 17 марта 2024 года, еще не сформирован, однако в сети все больше набирает популярность некая Екатерина Дунцова, в середине ноября изъявившая желание поучаствовать в выборах. Ролики о ней собирают сотни тысяч просмотров, а в ее Telegram-канале уже более 100 тыс. подписчиков. Что известно о ней и ее предвыборной программе, есть ли у нее шансы попасть в официальный список кандидатов и кто еще собирается баллотироваться в президенты.

Стремительная известность

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что Совет Федерации примет формальное постановление о дате выборов президента России 13 декабря. После кандидатам от партии дается 25 дней, самовыдвиженцам – 20 на подачу документов. ЦИК рассматривает их и принимает решение о регистрации в течение пяти дней.

16 ноября о своем желании участвовать в выборах президента заявила Екатерина Дунцова, которая в первую очередь сделала ставку на узнаваемость — и ей это удалось. Чуть больше, чем за две недели, она обрела популярность в социальных сетях и мессенджерах. В ее Telegram-канале набралось уже более 100 тыс. подписчиков, и их количество продолжает расти (за день может прибавиться 4-6 тысяч), а видеоролики о Дунцовой набирают сотни тысяч просмотров и лайков. У кандидатки даже уже есть сайт с информацией о предвыборной кампании.

Все, что известно о Дунцовой, написано на ее же страничках, а кое-что она успела объяснить в интервью местному видеоблогу – сама она живет в Ржеве Тверской области. Родилась Дунцова в Красноярске, ей 40 лет, есть трое детей. С 2019 по 2022 год была депутатом ржевской гордумы. Координирует работу местного волонтерского поисково-спасательного отряда. Получила два высших образования: юридическое и в области телевизионной журналистики. Корреспондентом и работала последние 20 лет.

Екатерина Дунцова. t.me/Duntsova

Вызов в прокуратуру

У Дунцовой четко выраженная либеральная позиция. Она, в частности, выступает против запрета абортов, подчеркивает, что поддерживает урегулирование любых вооруженных конфликтов мирным путем, а в своей предвыборной программе делает акцент на освобождении политзаключенных.

Кроме того, она заявила, что, став президентом, будет последней, кто займет эту должность. По ее мнению, в такой большой стране зависеть от решений только одного человека – не совсем правильно, а спасением станет парламентская республика.

После публикации с заявлением о желании стать кандидатом в президенты Дунцову вызвали в прокуратуру. Как объяснила сама Екатерина, правоохранители регулярно просматривают соцсети и ищут посты, которые вызывают у них вопросы. Ее, например, спрашивали, что она думает об СВО и собирается ли удалять пост.

«В моем сообщении не было упоминания специальной военной операции, так откуда возникли вопросы о ней?» - недоумевала тогда Екатерина.

Екатерина Дунцова. t.me/Duntsova

Боролась за выборы мэра

Несмотря на то, что Дунцова, казалось бы, возникла из ниоткуда, ее путь в политике начался еще в 2014 году. Тогда она участвовала в выборах депутатов ржевской гордумы, но не прошла. Тем не менее, будучи журналисткой, продолжала ходить на открытые заседания думы и агитировала ходить других, и более того – задавать вопросы.

В том же году отменили прямые выборы мэра, и Екатерина вместе с другими активистами пыталась их вернуть. Подписи, по ее словам, в нужном количестве собирали дважды, но оба раза их браковали, а инициативу разворачивали. А в 2019 году она все же стала депутатом городской думы.

Екатерина Дунцова. t.me/Duntsova

За спиной никого

Чтобы стать официальным кандидатом, Дунцовой, как самовыдвиженцу, в первую очередь нужно собрать инициативную группу в составе 500 человек, которые и будут продвигать ее как кандидата. По ее словам, сейчас войти в инициативную группу хотят уже более тысячи человек.

Если этот этап будет пройден, необходимо будет собрать 300 тыс. подписей от россиян. Ограничение на один субъект РФ – максимум 7,5 тыс. подписей, поэтому нужно иметь штабы как минимум в 40 регионах. Однако можно открывать пункты сбора и за границей. Предоставить подписи в ЦИК нужно не позднее, чем за 45 дней до выборов. После их проверки регистрацию либо подтвердят, либо отменят.

«Судя по отзывам, по тому, что мне пишут люди, я думаю, мы сможем столько собрать», — с оптимизмом говорит Екатерина.

Екатерина Дунцова. t.me/Duntsova

Ответила Дунцова и на подозрения, что ее направляет более влиятельный человек, особенно учитывая резко возросшую узнаваемость. По ее словам, за ней стоит только ее семья, и большую поддержку оказывает старшая 19-летняя дочь. Впрочем, пользователи соцсетей тут же задались вопросом: почему тогда не каждый второй заявляет об участии в выборах президента, если на примере Дунцовой кажется, что это так легко.

Журналисты «Независимой газеты» уже связали сайты Бориса Надеждина, еще одного кандидата в президенты, и Екатерины Дунцовой из-за схожего дизайна и наполнения. А также заметили, что Дунцову открыто поддерживают некоторые переехавшие за границу лица, чего сама Екатерина не скрывает, делая репосты.

Еще один частый вопрос, который возникает в соцсетях к Дунцовой, это ресурсы: на проведение избирательной кампании нужно немало средств. По словам Екатерины, инициативная группа действительно должна будет съехаться за свой счет. Ну а в случае успеха будет сформирован избирательный фонд в порядке, который прописан в законе.

Голосование. https://unsplash.com/

Большая поддержка

И все же поддержка, по крайней мере в сети, у Дунцовой большая. Сейчас она собирает желающих поставить подпись за ее выдвижение: согласие, по ее данным, дали 84 тыс. из 300 необходимых человек. Хотя, конечно, не все действительно эту подпись поставят, а часть документов могут просто признать недействительными после проверки.

Тем не менее, аудитория положительно принимает ее либеральную позицию и то, что среди кандидатов в президенты может быть женщина — пока единственная на этих выборах.

Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года. @shikonkarate

Реальные дела

Впрочем, политолог Константин Лукин считает, что заявление Дунцовой – не более, чем желание прославиться.

«Ситуация очень простая: если хочешь, чтобы на тебя обратила внимание вся Россия, скажи, что ты пойдешь баллотироваться в президенты», — говорит он.

По его мнению, еще несколько таких человек точно заявят о себе до выборов, но большинство из них не смогут даже подать документы, поскольку не соберут подписи.

В сегодняшнем социально-экономическом положении, отмечает политолог, важны не слова, а реальные действия. Общество в абсолютном большинстве настроено на патриотическую линию, и дела оцениваются в том числе на уровне поддержки СВО: например, кто отправляет гуманитарные грузы, кто помогает деньгами. На этом фоне и без того не особо популярных либеральных кандидатов на разных уровнях выборов вообще задвинули в дальний угол.

Поэтому, считает эксперт, Екатерина Дунцова не попадет ни в официальный список кандидатов, ни в избирательную бюллетень. Но даже если и окажется там, то наберет не больше 1%. К слову, либеральная партия-старожил «Яблоко» с кандидатом Григорием Явлинским на выборах 2018 года, еще до СВО и пандемии, набрала 1,05% — меньше, чем Ксения Собчак.

Армия. unsplash.com

Надеждин и курьер

Помимо Екатерины Дунцовой, о своем желании участвовать в выборах заявил экс-депутат Госдумы и муниципальный депутат Борис Надеждин, которого поддержали общественное объединение «Штаб кандидатов» и партия «Гражданская инициатива».

Его позиция тоже либеральная: в своей предвыборной программе он говорит о завершении СВО, возвращении прямых выборов мэров и губернаторов, освобождении политзаключенных и ориентировании на внутренние проблемы России.

Еще одним, кто выразил намерение стать кандидатом в президенты, стал беспартийный петербуржец, юрист и гражданский активист Сергей Липатов. В этом году ему исполнилось 35 лет, то есть он едва перешагнул порог, после которого можно стать кандидатом в президенты.

В его программе только три коротких пункта, среди которых, опять же, фигурирует «амнистия для осужденных за слова».

Сейчас Лопатин работает курьером, развозит заказы из магазинов. А раньше трудился в Федеральной налоговой службе, где дослужился до замначальника отдела, после чего перешел в вышестоящее управление ФНС по Санкт-Петербургу.

Игорь Стрелков (Гиркин). wikimedia.org.

Воспитанник детдома, экс-министр и Путин

Также среди участников предстоящих выборов может оказаться Анатолий Рабинович, воспитанник московского детского дома №3, глава Национальной пенсионной ассоциации и попечительного совета реабилитационного центра для людей с инвалидностью. Его цель – стать единым кандидатом от всей оппозиции.

По его словам, его устраивает внешняя политика России, а внутренняя – нет, и поэтому он хочет предложить КПРФ, ЛДПР и «Яблоку» не выдвигать своих кандидатов, а поддержать его. В обратном же случае он пойдет самовыдвиженцем.

Рабинович уже пытался участвовать в выборах президента в 2018 году. Он подавал заявление в ЦИК о выдвижении, но на этом его путь, как кандидата, закончился.

И еще один самовыдвиженец — Игорь Стрелков, министр обороны ДНР в 2014 году, который сейчас находится в СИЗО по делу об экстремизме. Сам он уверен, что в официальный список кандидатов не попадет.

Большинство партий выдвинут своих кандидатов позже, после съездов, которые будут проходить с середины декабря по январь. Впрочем, уже известно, что «Справедливая Россия» своего кандидата выдвигать не будет, а поддержит действующего президента Владимира Путина. Сам Путин еще не заявил о своем участии.