Кто такие общественные наблюдатели и что они думают о голосовании по поправкам в Конституцию

Если объяснять очень просто, то скажем так — бщественный наблюдатель следит за порядком проведения голосования. Наблюдатели имеют право лицезреть за самой процедурой голосования, следить за составлением итоговых протоколов, вести съемку и видео процесса голосования и подсчета голосов.
Общественникам даже разрешено делать посты в социальных сетях с места голосования, там наблюдатели отчитываются о своей работе. И, естественно, писать жалобы — если кто-то нарушает законную процедуру.
Алевтина Дятлова,
общественный наблюдатель, член общественной палаты Алтайского края:
Работаем мы с 25 июня, с 8 утра и до 8 вечера. Конечно, устаешь немного к концу 12-часового рабочего дня, но мне нравится. Мне было интересно получить такой опыт — я еще не участвовала в голосовании в таком статусе. Мне важно следить за тем, чтобы все было чисто, честно и безопасно.
Также наблюдатели помогают следить за соблюдением всех санитарных норм: дистанция, маски, дезинфекция рук. Говорят, никто из участников голосования от средств индивидуальной защиты не отказывался — все относятся к дезинфекции с пониманием.
Вообще, независимым наблюдателем может быть каждый, за исключением прокуроров, судей, депутатов, а также людей, занимающих высшие выборные должности или быть в непосредственном подчинении у таких лиц.
По словам Ирины Акимовой, председателя избирательной комиссии Алтайского края, более 95% от общего числа наблюдателей региона — члены общественных палат. Всего 28 июня за порядком голосования следили свыше 4 тыс. человек.
Наблюдатели расспрашивают избирателей о качестве процедуры, нет ли у них каких-то замечаний. Кто-то из общественников работает на «горячей линии» голосования.
Татьяна Величко,
наблюдатель, член общественной палаты Алтайского края, куратор «горячей линии» голосования:
На горячую линию сегодня было 576 обращений. В основном какие? Просят сообщить номер участка, где есть придомовые пункты голосования. Кто-то консультируются по поправкам — за что голосуем, на что обратить внимание. Еще один распространенный вопрос — если кто-то не имеет регистрации, то как поступить. Криминальные сигналы, из ряда вон выходящие — за все дни голосования не прозвучало. Вообще вариант недельного голосования мне очень нравится. Есть разбег. Хочется, чтобы все было достойно — значит, по-достойному мы должны и свой голос отдать. А наблюдатели за этим проследят.
Общественные наблюдатели продолжат свою работу до 1 июля включительно и будут следить за прозрачностью и точноым исполнением подсчета голосов.