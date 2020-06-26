Кто такие «Волонтеры Конституции» и зачем они нужны

Почти 114 тыс заявок поступило на участие во всероссийском общественном корпусе «Волонтеры Конституции». Он был создан для проведения информационной кампании с 15 по 1 июля в связи с голосованием по вопросу поправок в главный документ страны.

Соглашение о запуске проекта было подписали еще 21 февраля председатель ЦИК Элла Памфилова и председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. Всего в ходе проекта планировалось отобрать 100 тыс. добровольцев по всей России, но заявок оказалось больше.

Волонтеры призваны помочь россиянам разобраться в поправках в Конституцию и рассказать о том, что поменяется в жизни граждан. Добровольцы прошли специальный курс обучения и сдали экзамен на знание основного закона.

Волонтеры будут информировать граждан о сути предлагаемых поправок и процедуре общероссийского голосования. Для этого в общественных местах разместят специальные информационные точки.

Волонтеры. www. altai_terr.izbirkom.ru.

Кроме того, волонтеры будут помогать избирательным комиссиям и в дни голосования. В частности содействовать маломобильным гражданам, которые хотят прибыть на участок и проголосовать, и «обеспечивать профилактические меры по недопущению на участки лиц с повышенной температурой».

Председатель ЦИК Элла Памфилова также призвала волонтеров участвовать в процессе голосования в качестве наблюдателей.

У «Волонтеров Конституции» есть и еще одна задача — вовлечение людей в добрые дела. Они приглашают всех желающих принять участие в общероссийских и региональных волонтерских акциях.

Последние месяцы добровольцы адресно помогали пожилым людям, принимая участие в акции #МыВместе. В течение июня они провели больше 12 волонтерских акций, посвященных основным темам поправок: поддержке семьи и детства, гуманного отношения к животным, качества здравоохранения.

В Алтайском крае было подано 1176 заявок в корпус «Волонтеров Конституции». По итогам обучения отобраны 700 человек. Волонтеры будут работать на 29 информационных точках в городах региона.

По словам руководителя Алтайского центра развития добровольчества Никиты Федюнина, перед волонтерами конституции в регионе стоит важная задача оповестить более 200 тыс. жителей Алтайского края старше 65 лет.

«Очень важный для нас момент: отнестись ответственно к пожилым людям, расспросить их о здоровье, предложить бесплатную психологическую помощь в этот сложный период, если она потребуется, узнать, нет ли у них симптомов простуды. И, главное, проинформировать о том, что если они желают, то могут проголосовать дома (или возле своего дома, если им так удобнее)», — сказал Федюнин.

Общероссийское голосование по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации состоится 1 июля 2020 года.