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Кто зажигательней. В МИДе сравнил видео с танцами Марии Захаровой и Терезы Мэй

Росийский МИД предложил подписчикам своего официального аккаунта в Instagram сравнить танцы официального представителя министерства Марии Захаровой и главы правительства Великобритании Терезы Мэй. В совмещенном видео обе женщины выделываю замысловатые па под звуки русской «Калинки».

Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
mid.ru

Из комментария МИДа:

Чей танцевальный стиль в международных отношениях ближе вам?

На этом видео показан танец Захаровой, который та сплясала в мае этого года на саммите Россия-АСЕАН. Как признался министр иностранных дел Сергей Лавров, ему понравилась «Калинка» в исполнении подчиненной. А вот Мэй танцует во время визита в ЮАР перед учениками средней школы. Этот ролик вызвало насмешки интернет-аудитории, сравнившей неловкие движения британского премьера с роботом, пишет РИА Новости.

Интересно, что этот пост МИДа появился 5 сентября, в тот день, когда Тереза Мэй назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей, предъявила их фотографии и сказала, что эти люди могут работать на российские спецслужбы.

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