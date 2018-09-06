Кто зажигательней. В МИДе сравнил видео с танцами Марии Захаровой и Терезы Мэй

Из комментария МИДа:

Чей танцевальный стиль в международных отношениях ближе вам?

На этом видео показан танец Захаровой, который та сплясала в мае этого года на саммите Россия-АСЕАН. Как признался министр иностранных дел Сергей Лавров, ему понравилась «Калинка» в исполнении подчиненной. А вот Мэй танцует во время визита в ЮАР перед учениками средней школы. Этот ролик вызвало насмешки интернет-аудитории, сравнившей неловкие движения британского премьера с роботом, пишет РИА Новости.

Интересно, что этот пост МИДа появился 5 сентября, в тот день, когда Тереза Мэй назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей, предъявила их фотографии и сказала, что эти люди могут работать на российские спецслужбы.