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Политика

Кудрин назвал главную заслугу Медведева

Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин считает главной заслугой Дмитрия Медведева существенную декриминализацию законодательства.

Алексей Кудрин.
Алексей Кудрин.
Олег Богданов

В эфире «России 24» он напомнил, что в 2008 году, когда Медведев стал президентом, в местах лишения свободы находилось около миллиона человек. К окончанию его президентского срока их оставалось около 600 000, пишет bfm.ru.

«Целый ряд уголовных наказаний был переведен в административные. Это существенное смягчение, которое нужно прямо отнести к его заслугам», — сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты добавил, что Медведев мог сделать больше. В частности, для развития судебной системы, для экономического роста и структурных реформ.

Кудрин также сказал, что относится к отставке Медведева нейтрально.

Увольнение Кудрина

Алексей Кудрин руководил Минфином почти 11 лет, но в сентябре 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев его уволил после того, как министр узнал, что тот снова возглавит правительство.

Глава Минфина заявил, что не сможет с больше работать с Медведевым. Ранее он выражал несогласие с экономической политикой Медведева, особенно в части расходов на оборону, напоминает «Интерфакс».

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