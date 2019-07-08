Кудрин ответил на реплику Путина, что он «дрейфует» в сторону своего оппонента

Кудрин считает эти слова шуткой.
«Это была шутка, я так ее воспринимаю», — заявил глава Счетной палаты в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
По мнению Кудрина, трудно говорить даже о том, чтобы он «хоть на сантиметр дрейфовал в его <Глазьева> сторону», пишет RT.
Путин назвал Кудрина «последним экономистом 1990-х годов» во время прямой линии 20 июня и заявил, что глава Счетной палаты хочет «распечатать нашу нефтяную кубышку», пишет ura.ru. Именно в этом стремлении «увеличить отсечку нефтяных доходов» Кудрин похож на Глазьева, считает президент. Сам же Кудрин уверен, что Россия не должна зависеть от нефти.