Кудрин резко высказался о духовных ценностях и детской бедности в России

Россия не является мировым лидером в вопросах духовных ценностей или сохранении семейных традиций, стране «надо тянуться», чтобы стать лидером и примером для других в этой сфере, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин и привел соответствующую статистику, передает « Интерфакс ».

По словам Кудрина, в России детская смертность составляет пять случаев на тысячу рожденных, в Евросоюзе — три, в Финляндии — 1,7.

На 100 браков в России приходится 63 развода, в Германии — 38, в Швеции — 46.

По абортам на тысячу родившихся детей Россия обгоняет США в два раза, а Германию — больше чем в два раза.

Детская бедность

Детская бедность, по данным главы Счетной палаты, выросла с 19% в 2013 году до 26% в 2016 году. Он напомнил, что ранее планировалось делать выплаты на первого ребенка всем семьям с детьми, чтобы на десятки процентов снизить бедность в семьях, но в итоге выплаты стали получать только на детей, родившихся после начала 2018 года, пишет bfm.ru.

Разное обучение

Школам, по мнению чиновника, нужна усиленная психологическая поддержка. Сейчас на 42 тысячи школ приходится тысяча психологов, тогда как в каждой школе должно быть несколько таких специалистов. Кудрин считает, что по примеру развитых стран школьников нужно дифференцировать по психологическому и физиологическому развитию и учить их по-разному — это сделает обучение более успешным.

Патриотизм и репрессии

Комментируя необходимость патриотического воспитания, Кудрин посоветовал «для полноты и правды» «вести больший анализ истории репрессий в России, изучать, почему вообще в стране с высокими идеалами стало возможно, что сотни тысяч, миллионы людей пострадали в рамках наших же ценностей и традиций», «чтобы это не повторилось».

Об этом говорил Кудрин на заседании Совета при президенте по госполитике в сфере защиты семьи и детей.