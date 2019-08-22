Кудрин счел беспрецедентным применение силы на столичных акциях протеста

Глава Счетной палаты, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что считает беспрецедентным применение силы полицейскими во время протестных акций в Москве, сообщается в его микроблоге.

Кудрин призвал компетентные органы разобраться с каждым случаем применения силы в рамках правового поля.

На последних протестных акциях беспрецедентно применяли силу. На это обращает внимание СПЧ, я поддерживаю это обращение. Важно публично разобраться в каждом случае. Все должны всегда оставаться в правовом поле.https://t.co/h1hh3aFgmW — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 21 августа 2019 г.

Комментаторы отреагировали на твит Кудрина: «Вы точно живёте на другой планете. Из правового поля здесь давным-давно вышли. И оно растворилось в сплошном беззаконнии», «Помимо применения силы все упирается в суды, меня задержали с сыном (17 лет) и мужем, мы шли по перпендикулярной к бульварам улице, у нас есть геоданные и фотографии, что нас не было там, где по рапорту мы нарушали».

После отказа Мосгоризбиркома зарегистрировать независимых и оппозиционных кандидатов в столичную городскую думу в Москве прошел целый ряд акций протеста, несанкционированных в том числе. Все они завершились массовыми задержаниями и применением силы со стороны правоохранителей, пишет polit.ru.

Президентский Совет по правам человека под председательством Михаила Федотова направил обращения в МВД, Росгвардию и Следственный комитет с просьбой проверить сообщения о применении силы должностными лицами и отреагировать в соответствии с законом.