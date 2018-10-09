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24

Кудрин заявил, что «такую бедность, как у нас в стране, иметь позорно»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления в Совете Федерации заявил, что такой уровень бедности в России иметь «позорно» при текущих доходах ВВП, сообщает ТАСС.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Пресс-служба Госдумы.

«Я бы назвал положительной чертой достаточно смелый план по снижению бедности, который заложен в прогнозе. Такая цель и задачи бюджета есть, и я считаю, что это очень позитивно. Я уже говорил, что такую бедность, как у нас в стране, иметь позорно при таком уровне доходов ВВП на душу населения», — сказал Кудрин.

«Уровень бедности сохраняется высоким — 19,3 млн человек, в том числе 13,2 млн имеют доход ниже прожиточного минимума», — приводил данные Кудрин в Госдуме 27 сентября, пишет znak.com.

А вице-премьер Татьяна Голикова заявила о положительной тенденции по снижению бедности в стране. По словам Голиковой, в «майском указе» президента РФ Владимира Путина обозначена задача по снижению бедности в два раза за 6 лет и она достаточно сложная, пишет business-gazeta.ru.

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