Кудрин заявил, что «такую бедность, как у нас в стране, иметь позорно»

«Я бы назвал положительной чертой достаточно смелый план по снижению бедности, который заложен в прогнозе. Такая цель и задачи бюджета есть, и я считаю, что это очень позитивно. Я уже говорил, что такую бедность, как у нас в стране, иметь позорно при таком уровне доходов ВВП на душу населения», — сказал Кудрин.