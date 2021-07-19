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Политика

Курировать Сибирь будет зампред правительства по сельскому хозяйству Виктория Абрамченко

Премьер-министр России Михаил Мишустин определил вице-премьеров, которые будут кураторами федеральных округов, сообщает РБК.

Виктория Абрамченко.
Виктория Абрамченко.
stavreg.ru.

Во всех федеральных округах России появится курирующий вице-премьер — для единой экономической политики в регионах для достижения национальных целей.

«Распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий подписано и новые полномочия они будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам», — рассказал изданию источник.

Куратором СФО станет Виктория Абрамченко — зампред правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости.

«В Сибири сосредоточены основные топливно-энергетические и лесные богатства, но остро стоит вопрос сохранения экологического баланса. Назначение Абрамченко куратором позволит подходить к работе по этим направлениям комплексно. Вице-премьер родилась в Сибири, хорошо знает округ, который ей предстоит курировать», — пояснил один из источников.

Татьяна Голикова, Россия.
Татьяна Голикова, Россия.
из открытых источников в интернете

Татьяна Голикова, отвечающая за здравоохранение и образование, будет курировать Северо-Западный федеральный округ.

Дмитрий Григоренко, курирующий в правительстве работу Минфина, будет отвечать за Центральный федеральный округ.

Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока — ранее он курировал Северо-Кавказский федеральный округ, а также Арктику.

Юрий Борисов, отвечающий за промышленность и оборонку, будет курировать Уральский федеральный округ

Александр Новак, вице-премьер по ТЭКу, станет куратором Северного Кавказа.

Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве Крым, будет отвечать за весь Южный федеральный округ.

Дмитрий Чернышенко, отвечающий за цифровую трансформацию, инновации и техразвитие, станет куратором Приволжского федерального округа.

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