Кувшинова: «Поправки в закон о госзакупках позволят ускорить реализацию партийных и национальных проектов в Алтайском крае»

Госдума начала работу по совершенствованию процедуры госзакупок в рамках федерального закона № 44-ФЗ. Об этом рассказала депутат Государственной Думы от региона, заместитель секретаря Регионального отделения «Единой России» Наталья Кувшинова.

Она отметила, что в Государственной Думе создана рабочая группа под руководством первого заместителя председателя Государственной Думы Александра Жукова, которая занимается совершенствованием федерального закона № 44-ФЗ.

Закон будет совершенствоваться в целом. Планируется вносить поправки и в процедуры, и в сроки проведения торгов. Но подход к этому процессу будет более индивидуальный. Первый шаг оптимизации процедуры закупок внесен депутатами в первом чтении ФЗ для учреждений культуры. Изменения уже приняты в первом чтении. Планируется, что до конца недели данный законопроект будет принят в третьем чтении, — рассказала Наталья Кувшинова.

Напомним, 4 апреля в Государственной Думе депутаты рассмотрели в первом чтении законопроекты об упрощении процедуры госзакупок в сфере культуры. Принятые в первом чтении поправки, в частности, предлагают разрешить организациям культуры расходовать пожертвования и благотворительные средства как внебюджетные средства; проводить конкурсы с ограниченным участием; предоставлять право заказчику запрещать субподряд при работе с объектами культурного наследия и ряде других случаев; увеличить сумму закупок у единственного поставщика с 400 до 700 тысяч; разрешить закупку у единственного поставщика музыкальных инструментов, оборудования для спецэффектов, услуг транспортировки, страхования и обеспечения безопасности; снять обязанность обосновывать цену контракта при закупке культурных ценностей (прав на определенные произведения); упразднить процедуру внутренней или внешней экспертизы в ряде случаев; избавить заказчика от обязанности размещать персональные данные исполнителей.

Важность совершенствования законодательства в сфере государственных закупок в реализации партийных и национальных проектов в регионе подчеркнула заместитель секретаря Регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности, Представитель Губернатора и Правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань:

При реализации партийного контроля над проектами «Безопасные дороги», «Городская среда» в регионе, сталкиваемся с проблемами реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в части проведения конкурсных процедур. Региональное отделение партии, депутаты Заксобрания неоднократно обращались и в Государственную Думу с тем, чтобы изучить тему в первую очередь по сокращению времени конкурсных процедур. Сейчас на них отводится 45 дней. Всем очевидно, что время постройки объектов в рамках проектов ограничено. Мы считаем, что необходимо внести ряд поправок, которые, например, будут учитывать климатические условия в регионах.

По информации Стеллы Штань, в апреле депутаты Государственной Думы выйдут на решение этого вопроса. Со своей стороны, партия будет держать руку на пульсе, и оперативно корректировать свои предложения при рассмотрении законопроектов. Главное, чтобы в дальнейшем те вопросы, которые возникают при реализации проектов, были решены с учетом региональных особенностей Алтайского края, отмечает Штань.