Латвия может принудительно выслать из страны почти 800 пожилых россиян

1167 россиян хотят депортировать из Латвии за невыполнение новых законодательных требований об иммиграции и неподачу документов на получение вида на жительство, сообщает Life.ru .

Из тех, кого хотят выгнать, около половины — мужчины. А 789 человек — старше 60 лет.

Глава Управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе отметила, что процесс депортации будет сложным.

Сначала россиянам придется объясниться, почему они не покинули Латвию самостоятельно.

Затем, если человек вновь откажется уезжать в течение месяца, его ждет принудительная высылка.

Почему россиян хотят депортировать

При восстановлении Латвии в 1991 году некоторым людям отказали в гражданстве, присвоив им статус "неграждан". Позже они получили российское гражданство, но остались жить в Латвии.

Так сложилась целая специфическая страта пожилых россиян, которые получили постоянные виды на жительство в Латвии — тогда власти не возражали против этого.

Однако в прошлом году латвийский парламент утвердил закон о лишении всех этих граждан ВНЖ. А для его возобновления необходимо было до 1 сентября 2023 года сдать экзамен по латышскому языку.

Удостоверения о знании языка, полученные до 2003 года, оказались недействительны. В итоге на экзамен зарегистрировались 13 147 россиян, явились — 11 301.

С первого раза успешно пройти испытание удалось 39%. На пересдачу записались более 6,5 тыс. человек. Экзамен оказался особенно трудным для пенсионеров.

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