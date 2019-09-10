Латвийские спецслужбы займутся магазином Тимати, где продают одежду с изображением Путина

Служба госбезопасности Латвии (СГБ) оценит работу магазина Black Star Wear, в коллекции которой есть одежда с изображениями президента РФ Владимира Путина, российского флага и армейской тематики.

На одежде с портретом Путина многозначительная надпись: «Решу одним мигом».

СГБ в торговле такой коллекцией одежды видит усилия России пропагандировать свой геополитический курс.

«То, что в одном из крупнейших торговых центров Латвии открылся магазин прокремлевски ориентированного российского рэпера, созвучно с усилиями России пропагандировать свой геополитический курс… Одежда <…> может вызвать различные недоразумения в обществе», — отметили в СГБ.

Paldies ikvienam, kurš pievērsa uzmanību nejēdzībām @Alfa_centrs > svešu valstu kara propaganda #Latvijā nav pieņema. Mums ir sava valsts un sava armija, kas sargā mieru, nevis okupē citas zemes. Ar to arī jālepojas! https://t.co/rWCZDFfKSM — Aigars Prūsis ???????? (@Prusis) 9 сентября 2019 г.

Представительница компании Linstow Center Management Илзе Жука, управляющая торговым парком Alfa, попросила изъять из магазина российского рэпера Тимати Black Star Wear конкретную коллекцию одежды, пишет mixnews.lv.

Между тем многие пользователи латвийского сегмента Twitter возмущены открытием в Латвии магазина одежды звезды российского рэпа Тимати. В сети ширится призыв к бойкоту товаров, как говорят пользователи, приближенного к Владимиру Путину исполнителя.

Официальным оператором франчайзинга в Латвии является компания Black Star Wear SIA, и с июня 2019 года зарегистрированы все соответствующие торговые марки в патентном бюро Латвии. «Black Star Wear работает по франшизе. Это второй магазин бренда в Европе. Первый был открыт в Таллине в ноябре прошлого года и сразу вышел в ТОП-3 по продажам всех магазинов Black Star Wear.

Российский бренд модной молодежной одежды Black Star Wear был основан в 2010 году в составе музыкального лейбла Black Star известным артистом Тимати и его партнером и другом Павлом Курьяновым (Пашу). Первоначально бренд включал несколько футболок с авторскими принтами. В связи с растущей популярностью было принято решение о расширении ассортимента. На данный момент бренд Black Star Wear развивается самостоятельно.