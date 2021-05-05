Наибольшее представительство — по девять человек — было из Барнаула и Первомайского района. Замкнул тройку призеров Немецкий национальный район — шесть ребят.
Напомним, проект — Стипендия Александра Терентьева — реализуется в крае уже более 11 лет. Ежегодно 20 школьников, имеющих хорошие оценки и высокие спортивные показатели, победившие в конкурсе, получают по 3000 рублей ежемесячно в течении всего учебного года. Еще 20 учеников получат разовые стипендии по 3000 рублей.
Наши стипендиаты:
- Токарев Михаил (Алтайская ООШ № 3 — структурное подразделение МБОУ «Алтайская СОШ № 1», Алтайский район)
- Финашина Ева (МБОУ «СОШ № 128», Барнаул)
- Буря Глеб (МАОУ «СОШ № 132» им. Н.М. Малахова, Барнаул)
- Калачиков Мирон (МБОУ «СОШ № 33», Бийск)
- Баева Юлия (МКОУ «Волчихинская СШ № 2», Волчихинский район)
- Байда Сергей (МБОУ «Корниловская СОШ», Каменский район)
- Белан Станислав («Васильчуковская СОШ» — филиал МБОУ «Ключевская СОШ № 1», Ключевский район)
- Епифанцева Арина (МБОУ «Мамонтовская СОШ», Мамонтовский район)
- Эргардт Александра («Николаевская СОШ» — филиал МБОУ «Гришковская СОШ, Немецкий национальный район)
- Винс Татьяна («Шумановская СОШ» — филиал МБОУ «Гальбштадтская СОШ», Немецкий национальный район)
- Иванов Семён (МКОУ «Солоновская СОШ», Новичихинский район)
- Бебекин Александр (МБОУ «Санниковская СОШ», Первомайский район)
- Погребкова Ирина (МБОУ «Поспелихинская СОШ № 1», Поспелихинский район)
- Нестерова Екатерина (МКОУ «Ребрихинская СОШ», Ребрихинский район)
- Головина Анна ((МБОУ «Родинская СОШ № 1», Родинский район)
- Широких Мария (МБОУ «Гимназия № 3», Рубцовск)
- Гулевских Денис (МБОУ «Советская СОШ», Советский район)
- Иванов Владимир (МБОУ «Кировская СОШ», Смоленский район)
- Куликов Дмитрий (МБОУ «Хабарская СОШ № 1», Хабарский район)
- Звонарёв Арсений МБОУ «СОШ № 12», Яровое)
Разовые стипендии получат:
- Смолеева Диана (МКОУ «Приалейская СОШ» Алейский район)
- Козлов Иван (МБОУ «СОШ № 76», Барнаул)
- Безрукова Елизавета (КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6, Барнаул)
- Загумеников Станислав (МБОУ «Гимназия № 1», Бийск)
- Лабазов Александр (МБОУ «Степноозерская СОШ», Благовещенский район)
- Бурнашов Савелий (МБОУ «Малоугреневская СОШ», Бийский район)
- Виттенбек Варвара (МКОУ «Пещёрская СОШ», Залесовский район)
- Резвая Элина (МБОУ «СОШ № 1», Заринск)
- Черепанов Захар (МКОУ «Голухинская СОШ», Заринский район)
- Сидякин Иван (Новочемровская СОШ — филиал МКОУ Мирной, Зональный район)
- Компанеец Арина (МБОУ «Косихинская СОШ им. А.М. Топорова», Косихинский район)
- Саклаков Данил (МКОУ «Новошипуновская СОШ», Краснощековский район)
- Лаптева Екатерина (МКОУ «Поломошенская СОШ», Новичихинский район)
- Егоров Платон (МБОУ «Бобровская СОШ», Первомайский район)
- Пантелеева Алена (МБОУ «Первомайская СОШ, Первомайский район)
- Марченко Егор (МБОУ «Гимназия № 3», Рубцовск)
- Житников Кирилл (МБОУ «Смоленская СОШ № 2», Смоленский район)
- Филиппова Марина (МБОУ «Солонешенская СОШ», Солонешенский район)
- Пискунова Полина (Новокиевская ООШ — филиал МБОУ «Табунская СОШ», Табунский район)
- Ковалик Иван МБОУ («Краснопартизанская СОШ», Чарышский район)
Поздравляем победителей!