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Политика
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Лауреаты — в строй! Определены победители конкурса стипендиатов Александра Терентьева

Подведены итоги конкурса стипендиатов депутата Государственной Думы РФ, лидера алтайских справедливороссов Александра Терентьева в учебном году 2021−2022. В нем приняли участие 76 отличных спортсменов и спортивных отличников из 32 городов и районов края, 37 девочек и 39 мальчиков с пятого по 10-й классы. Самыми активными оказались пятиклассники — 20 заявок, вторые — семиклассники (16) и третьи — шестиклассники (14).

Наибольшее представительство — по девять человек — было из Барнаула и Первомайского района. Замкнул тройку призеров Немецкий национальный район — шесть ребят.

Напомним, проект — Стипендия Александра Терентьева — реализуется в крае уже более 11 лет. Ежегодно 20 школьников, имеющих хорошие оценки и высокие спортивные показатели, победившие в конкурсе, получают по 3000 рублей ежемесячно в течении всего учебного года. Еще 20 учеников получат разовые стипендии по 3000 рублей.

Наши стипендиаты:

  1. Токарев Михаил (Алтайская ООШ № 3 — структурное подразделение МБОУ «Алтайская СОШ № 1», Алтайский район)
  2. Финашина Ева (МБОУ «СОШ № 128», Барнаул)
  3. Буря Глеб (МАОУ «СОШ № 132» им. Н.М. Малахова, Барнаул)
  4. Калачиков Мирон (МБОУ «СОШ № 33», Бийск)
  5. Баева Юлия (МКОУ «Волчихинская СШ № 2», Волчихинский район)
  6. Байда Сергей (МБОУ «Корниловская СОШ», Каменский район)
  7. Белан Станислав («Васильчуковская СОШ» — филиал МБОУ «Ключевская СОШ № 1», Ключевский район)
  8. Епифанцева Арина (МБОУ «Мамонтовская СОШ», Мамонтовский район)
  9. Эргардт Александра («Николаевская СОШ» — филиал МБОУ «Гришковская СОШ, Немецкий национальный район)
  10. Винс Татьяна («Шумановская СОШ» — филиал МБОУ «Гальбштадтская СОШ», Немецкий национальный район)
  11. Иванов Семён (МКОУ «Солоновская СОШ», Новичихинский район)
  12. Бебекин Александр (МБОУ «Санниковская СОШ», Первомайский район)
  13. Погребкова Ирина (МБОУ «Поспелихинская СОШ № 1», Поспелихинский район)
  14. Нестерова Екатерина (МКОУ «Ребрихинская СОШ», Ребрихинский район)
  15. Головина Анна ((МБОУ «Родинская СОШ № 1», Родинский район)
  16. Широких Мария (МБОУ «Гимназия № 3», Рубцовск)
  17. Гулевских Денис (МБОУ «Советская СОШ», Советский район)
  18. Иванов Владимир (МБОУ «Кировская СОШ», Смоленский район)
  19. Куликов Дмитрий (МБОУ «Хабарская СОШ № 1», Хабарский район)
  20. Звонарёв Арсений МБОУ «СОШ № 12», Яровое)

Разовые стипендии получат:

  1. Смолеева Диана (МКОУ «Приалейская СОШ» Алейский район)
  2. Козлов Иван (МБОУ «СОШ № 76», Барнаул)
  3. Безрукова Елизавета (КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6, Барнаул)
  4. Загумеников Станислав (МБОУ «Гимназия № 1», Бийск)
  5. Лабазов Александр (МБОУ «Степноозерская СОШ», Благовещенский район)
  6. Бурнашов Савелий (МБОУ «Малоугреневская СОШ», Бийский район)
  7. Виттенбек Варвара (МКОУ «Пещёрская СОШ», Залесовский район)
  8. Резвая Элина (МБОУ «СОШ № 1», Заринск)
  9. Черепанов Захар (МКОУ «Голухинская СОШ», Заринский район)
  10. Сидякин Иван (Новочемровская СОШ — филиал МКОУ Мирной, Зональный район)
  11. Компанеец Арина (МБОУ «Косихинская СОШ им. А.М. Топорова», Косихинский район)
  12. Саклаков Данил (МКОУ «Новошипуновская СОШ», Краснощековский район)
  13. Лаптева Екатерина (МКОУ «Поломошенская СОШ», Новичихинский район)
  14. Егоров Платон (МБОУ «Бобровская СОШ», Первомайский район)
  15. Пантелеева Алена (МБОУ «Первомайская СОШ, Первомайский район)
  16. Марченко Егор (МБОУ «Гимназия № 3», Рубцовск)
  17. Житников Кирилл (МБОУ «Смоленская СОШ № 2», Смоленский район)
  18. Филиппова Марина (МБОУ «Солонешенская СОШ», Солонешенский район)
  19. Пискунова Полина (Новокиевская ООШ — филиал МБОУ «Табунская СОШ», Табунский район)
  20. Ковалик Иван МБОУ («Краснопартизанская СОШ», Чарышский район)

Поздравляем победителей!

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