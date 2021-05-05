Подведены итоги конкурса стипендиатов депутата Государственной Думы РФ, лидера алтайских справедливороссов Александра Терентьева в учебном году 2021−2022. В нем приняли участие 76 отличных спортсменов и спортивных отличников из 32 городов и районов края, 37 девочек и 39 мальчиков с пятого по 10-й классы. Самыми активными оказались пятиклассники — 20 заявок, вторые — семиклассники (16) и третьи — шестиклассники (14).

Наибольшее представительство — по девять человек — было из Барнаула и Первомайского района. Замкнул тройку призеров Немецкий национальный район — шесть ребят.

Напомним, проект — Стипендия Александра Терентьева — реализуется в крае уже более 11 лет. Ежегодно 20 школьников, имеющих хорошие оценки и высокие спортивные показатели, победившие в конкурсе, получают по 3000 рублей ежемесячно в течении всего учебного года. Еще 20 учеников получат разовые стипендии по 3000 рублей.

Наши стипендиаты:

Токарев Михаил ( Алтайская ООШ № 3 — структурное подразделение МБОУ «Алтайская СОШ № 1», Алтайский район) Финашина Ева ( МБОУ «СОШ № 128», Барнаул) Буря Глеб ( МАОУ «СОШ № 132» им. Н.М. Малахова , Барнаул) Калачиков Мирон ( МБОУ «СОШ № 33», Бийск) Баева Юлия ( МКОУ «Волчихинская СШ № 2», Волчихинский район) Байда Сергей ( МБОУ «Корниловская СОШ», Каменский район) Белан Станислав ( «Васильчуковская СОШ» — филиал МБОУ «Ключевская СОШ № 1», Ключевский район) Епифанцева Арина ( МБОУ «Мамонтовская СОШ», Мамонтовский район) Эргардт Александра ( «Николаевская СОШ» — филиал МБОУ «Гришковская СОШ , Немецкий национальный район) Винс Татьяна ( «Шумановская СОШ» — филиал МБОУ «Гальбштадтская СОШ», Немецкий национальный район) Иванов Семён ( МКОУ «Солоновская СОШ», Новичихинский район) Бебекин Александр ( МБОУ «Санниковская СОШ», Первомайский район) Погребкова Ирина ( МБОУ «Поспелихинская СОШ № 1», Поспелихинский район) Нестерова Екатерина ( МКОУ «Ребрихинская СОШ», Ребрихинский район) Головина Анна ( (МБОУ «Родинская СОШ № 1», Родинский район) Широких Мария ( МБОУ «Гимназия № 3», Рубцовск) Гулевских Денис ( МБОУ «Советская СОШ», Советский район) Иванов Владимир ( МБОУ «Кировская СОШ», Смоленский район) Куликов Дмитрий ( МБОУ «Хабарская СОШ № 1», Хабарский район) Звонарёв Арсений МБОУ «СОШ № 12», Яровое)

Разовые стипендии получат:

Смолеева Диана ( МКОУ «Приалейская СОШ» Алейский район) Козлов Иван ( МБОУ «СОШ № 76», Барнаул) Безрукова Елизавета ( КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6 , Барнаул) Загумеников Станислав ( МБОУ «Гимназия № 1», Бийск) Лабазов Александр ( МБОУ «Степноозерская СОШ», Благовещенский район) Бурнашов Савелий ( МБОУ «Малоугреневская СОШ», Бийский район) Виттенбек Варвара ( МКОУ «Пещёрская СОШ», Залесовский район) Резвая Элина ( МБОУ «СОШ № 1», Заринск) Черепанов Захар ( МКОУ «Голухинская СОШ», Заринский район) Сидякин Иван ( Новочемровская СОШ — филиал МКОУ Мирной , Зональный район) Компанеец Арина ( МБОУ «Косихинская СОШ им. А.М. Топорова», Косихинский район) Саклаков Данил ( МКОУ «Новошипуновская СОШ», Краснощековский район) Лаптева Екатерина ( МКОУ «Поломошенская СОШ», Новичихинский район) Егоров Платон ( МБОУ «Бобровская СОШ», Первомайский район) Пантелеева Алена ( МБОУ «Первомайская СОШ , Первомайский район) Марченко Егор ( МБОУ «Гимназия № 3», Рубцовск) Житников Кирилл ( МБОУ «Смоленская СОШ № 2», Смоленский район) Филиппова Марина ( МБОУ «Солонешенская СОШ», Солонешенский район) Пискунова Полина ( Новокиевская ООШ — филиал МБОУ «Табунская СОШ», Табунский район) Ковалик Иван МБОУ ( «Краснопартизанская СОШ», Чарышский район)

Поздравляем победителей!