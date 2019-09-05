Лавров не считает Китай «старшим братом» России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что неправильно считать Китай «старшим братом» для России. Об этом он сказал в интервью «Известиям».

Подобными категориями вообще не следует характеризовать отношения между какими-либо двумя странами, уверен глава МИД. Лавров подчеркнул, что Россия выступает за выстраивание отношений с суверенными государствами на основе взаимной выгоды.

«Мы выступаем исключительно, как многократно подчеркивали в наших доктринальных документах и в практической деятельности, за отношения между суверенными государствами, независимо от того, КНР это или какая-то небольшая страна, которые будут выстраиваться на основе взаимной выгоды и которые не будут предметом диктата с какой-либо стороны», — отмечает министр.

Также он добавил, что отношения государств вышли на «беспрецедентно стратегический уровень».

Отметим, что лозунг «Россия и Китай — братья навек» появился еще при Сталине и Мао Цзэдуне.