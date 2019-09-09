Лавров ответил на выпад главы Пентагона о «ненормальности» России

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров ответил на слова руководителя Пентагона Марка Эспера о РФ, который ранее заявил, что «было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна».

Комментируя данное высказывание Эспера, Лавров заявил: «Он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты. Поскольку в ином случае мы должны были бы… бомбить тот же Ирак, ту же Ливию».

Как передает РИА Новости, глава МИДа добавил, что если следовать логике и пожеланиям Штатов, России пришлось бы выделить «миллионы на вмешательство в дела других стран».

Напомним, что отношения России с США, как и с Западом в целом, ухудшились после обострения ситуации на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В отношении России были введены экономические санкции, что вызвало ответные меры со стороны официальной Москвы.