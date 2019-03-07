Глава МИДа РФ рассказал, когда российские ракеты могут появиться в любой точке мира

Если США, выйдя из Договора о ракета средней и меньшей дальности, начнут размещать их в той или иной части мира, Россия оставляет за собой право сделать то же самое. Об этом глава МИДа России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, сообщил РБК.

Российский министр подчеркнул, что Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений. Лавров напомнил позицию государства на действия США, при ведущей роли которых, по его словам, постоянно создаются угрозы.

Сергей Лавров,

глава МИД России:

Он многократно подчеркивал, что мы не будем ввязываться в новую гонку вооружений <…> Мы никогда не отказывались от консультаций, переговоров, нацеленных на укрепление стратегической стабильности в новых условиях. И не наша вина, что все наши многочисленные предложения, в том числе передававшиеся в письменном виде, остались без реакции.

Он добавил, что все предложения «остаются на столе» и больше Россия своих западных партнеров «беспокоить на эту тему» не будет. «Они про эти предложения знают. Когда дозреют — милости просим», — заключил министр.

2 февраля США объявили, что временно приостанавливают со своей стороны исполнение обязательств по ДРСМД, обвиняя Москву в нарушениях положений договора. Россия, считающая, что нарушения идут со стороны США, ответила взаимно, приостановив исполнение договора со своей стороны. Срок, на который стороны временно вышли из ДРСМД, составляет полгода. Вашингтон говорил, что, если не удастся договориться, выйдет из договора окончательно.