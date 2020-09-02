Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 сентября 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Лавров высказался об отравлении Навального

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что требование властей западных стран начать расследование отравления Навального необоснованно.

Сергей Лавров.
Сергей Лавров.
mid.ru

Министр также отверг обвинения в сторону РФ о том, что ситуация с Навальным не расследуется, сообщает RT.

«Нам выдвигают требования, чтобы врачи в Омске немедленно представили свои заключения, чтобы мы провели расследования по поводу того, что Навальный впал в кому. Помните, в Омске он пролежал чуть более суток и уже все наши западные коллеги подняли шум: „Почему нет никакой информации?“ Ну вот он наконец уже неделю как находится в Германии, немецкие врачи тоже никакой информации не дают. Но к ним почему-то никто никаких требований не выдвигает, не осуждает их за то, что они пытаются скрыть истину», — сказал Лавров во время выступления в МГИМО.

Лавров подчеркнул, что «нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда. Начиная с того же дня, когда все это произошло, наше министерство внутренних дел запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло. Что, повторяю, пока неясно. И немецкие врачи пока не могут соответствующую информацию нам передать», пишет polit.ru.

Ранее немецкий химик усомнился в том, что сибирские врачи не диагностировали отравление у Навального.

«Если бы пилот не приземлился в Омске, Навальный бы, вероятно, умер», — цитирует A-Daily ученого-химика Марка-Михаэля Блума.

Немец также считает, что омские врачи заподозрили у больного отравление — иначе бы ему, по сообщениям в российских СМИ, не стали бы вводить атропин. В «Шарите» оппозиционеру тоже вводят тот же антидот, полагая, что на состоянии Навального сказалось попадание в организм токсичного вещества из группы ингибиторов холинэстеразы.

Что произошло

Алексей Навальный находится в берлинской клинике Charite почти неделю. До транспортации в Германию он провел два дня в омской больнице скорой медицинской помощи № 1. Туда его доставили с борта самолета Томск — Москва, где оппозиционному политику стало плохо в полете.

Соратники Навального подозревают, что его отравили.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость