Лавров высказался об отравлении Навального

Министр также отверг обвинения в сторону РФ о том, что ситуация с Навальным не расследуется, сообщает RT.

«Нам выдвигают требования, чтобы врачи в Омске немедленно представили свои заключения, чтобы мы провели расследования по поводу того, что Навальный впал в кому. Помните, в Омске он пролежал чуть более суток и уже все наши западные коллеги подняли шум: „Почему нет никакой информации?“ Ну вот он наконец уже неделю как находится в Германии, немецкие врачи тоже никакой информации не дают. Но к ним почему-то никто никаких требований не выдвигает, не осуждает их за то, что они пытаются скрыть истину», — сказал Лавров во время выступления в МГИМО.

Лавров подчеркнул, что «нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда. Начиная с того же дня, когда все это произошло, наше министерство внутренних дел запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло. Что, повторяю, пока неясно. И немецкие врачи пока не могут соответствующую информацию нам передать», пишет polit.ru.

Ранее немецкий химик усомнился в том, что сибирские врачи не диагностировали отравление у Навального.

«Если бы пилот не приземлился в Омске, Навальный бы, вероятно, умер», — цитирует A-Daily ученого-химика Марка-Михаэля Блума.

Немец также считает, что омские врачи заподозрили у больного отравление — иначе бы ему, по сообщениям в российских СМИ, не стали бы вводить атропин. В «Шарите» оппозиционеру тоже вводят тот же антидот, полагая, что на состоянии Навального сказалось попадание в организм токсичного вещества из группы ингибиторов холинэстеразы.

Что произошло

Алексей Навальный находится в берлинской клинике Charite почти неделю. До транспортации в Германию он провел два дня в омской больнице скорой медицинской помощи № 1. Туда его доставили с борта самолета Томск — Москва, где оппозиционному политику стало плохо в полете.

Соратники Навального подозревают, что его отравили.