Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась».

По его словам, остаются некоторые очаги напряженности, но они сохраняются только на территориях, не подконтрольных сирийскому правительству.

Речь можно вести лишь о провинции Идлиб и районе восточного берега реки Евфрат, пояснил дипломат в интервью газете «Труд».

«Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни», — отметил министр.

По его мнению, в настоящее время главной становится задача оказания гуманитарной помощи Сирии, пишет News.ru.

«В целом же Россия выступает за восстановление суверенной, территориально целостной Сирии, скорейшее преодоление последствий разгула терроризма, возвращение всех сирийцев на родину, а самой страны в „арабскую семью“, что станет залогом обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке», — сказал Лавров.