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Политика
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ЛДПР добилась для рубцовчан положенных выплат и борется за право бийских бабушек торговать овощами

Представители ЛДПР отстояли права двух семей на получение положенных им выплат. Вопрос удалось решить после того, как депутат краевого парламента Ирина Шурда обратилась в прокуратуру.

Ирина Шурда, депутат Алтайского краевого Заксобрания от ЛДПР.
Ирина Шурда, депутат Алтайского краевого Заксобрания от ЛДПР.
Источник фото: пресс-служба ЛДПР

Как известно, каждая российская семья, где месячный доход на одного человека меньше прожиточного минимума, имеет право на пособие на ребенка 3−7 лет. Однако две семьи едва не остались без положенных выплат.

Семьи подходили по всем параметрам для того, чтобы получать предусмотренные законом деньги. Заявки они подавали несколько раз, но получали отказы.

В августе этого года рубцовчане обратились к депутату Алтайского краевого Заксобрания от ЛДПР Ирине Шудра с просьбой о помощи, ведь семьи рассчитывали на выплаты, поскольку нужно было подготовить детей к школе.

В итоге выяснилось, что в доход семей записали налоговый вычет в 2020 году. Причем не просто записали, а посчитали разовый возврат ежемесячным доходом, назвав это «доходом от реализации и сдачи в аренду недвижимого имущества».

Депутат Ирина Шудра обратилась в краевую прокуратуру. Надзорный орган разобрался в ситуации и встал на сторону рубцовчан. Благодаря вмешательству народной избранницы до конца сентября семьи получат все выплаты.

В ЛДПР, в свою очередь, призывают людей не бояться бороться за свои права и обращаться к представителям партии за защитой.

А во втором по величине городе Алтайского края — Бийске — ЛДПР вступилась за пенсионеров, которые лишены возможности свободно реализовывать овощи со своего огорода и страдают от штрафов за незаконную уличную торговлю.

Представители ЛДПР сетуют, что пока коррупционеры получают условные сроки, а «черные бизнесмены» торгуют в Алтайском крае из-под полы контрафактным и смертельно опасным алкоголем, полиция штрафует бабушек, торгующих на улице овощами со своего огорода.

Максим Железовский, координатор Бийского городского отделения ЛДПР.
Максим Железовский, координатор Бийского городского отделения ЛДПР.
Источник фото: пресс-служба ЛДПР

Координатор Бийского городского отделения ЛДПР Максим Железовский, говоря о таком положении дел, подчеркивает, что пенсионеры все лето гнут спину в огороде, чтобы потом хоть чуть-чуть выручить деньжат и хотя бы так получить прибавку к своей скромной пенсии.

«На недавней встрече с жителями Бийска ко мне обратились несколько пенсионерок. Они просят помочь им получить законные места для продажи помидоров и огурцов. Сейчас они вынуждены сидеть, где придется. И их постоянно штрафуют за нарушения правил торговли», — рассказал Железовский.

Координатор бийского отделения ЛДПР намерен обратиться в администрацию и договориться с чиновниками, чтобы те выделили пенсионерам места в оборудованных уличных палатках.

Изготовлено силами и за счет средств избирательного объединения «Алтайское отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России».

Адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, Чкалова, 57, помещение Н11. ИНН: 2223021015. Тираж: 1экз. Дата изготовления: 09.09.2021 г.

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