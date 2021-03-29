ЛДПР и министр здравоохранения обсудили вопросы медицины Рубцовска

В Министерстве здравоохранения Алтайского края прошла рабочая встреча министра Дмитрия Попова, первого заместителя регионального отделения ЛДПР по Алтайскому краю Даниила Бондарева и руководителя фракции ЛДПР в Рубцовском городском совете депутатов Владимира Овчинникова. Участники встречи обсудили сразу несколько вопросов развития здравоохранения в Рубцовске.

В начале беседы Дмитрий Попов поблагодарил присутствующих за их неравнодушную позицию, за желание решать проблемы совместно. «Невозможно координировать работу и строить новые планы, не зная информацию с мест. Но важно и другое, рассказывать жителям о том, что делается для решения проблем разного уровня. Поэтому такие встречи очень важны для всех ветвей власти», — отметил министр.

Владимир Овчинников задал несколько вопросов, которые касались материально-технического состояния медучреждений Рубцовска. Например, в Городской больнице № 1 требуется ремонт в инфекционном отделении. Министр сообщил, что в прошлом году у данной больницы был капитально отремонтирован фасад здания на общую сумму 11,5 млн рублей. А на этот год запланирован капитального ремонта инфекционного отделения, 39 млн рублей на эти цели уже выделены организации.

Кроме того депутат положительно отметил работу руководства минздрава по созданию первичных сосудистых отделений в Алтайском крае, которая проводится в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Один из таких центров начал работать на базе Городской больницы № 2 в 2020 году. Это позволило жителям города с острым коронарным синдромом проходить оперативное лечение в Рубцовске.

«Сегодня нашим жителям коронарографию и стентирование сосудов сердца делают прямо в городе. Раньше такие операции выполняли только в Алтайском краевом кардиологическом диспансере и Краевой клинической больнице. Это очень удобно, много положительных откликов от горожан в связи с этим», — подчеркнул Владимир Овчинников.

Участники встречи также обсудили острый вопрос оказания фтизиатрической помощи в городе. Дмитрий Попов сообщил, что закрытие Противотуберкулезного диспансера в Рубцовске не планируется и никогда не планировалось. Напротив, в 2020 году выполнен капитальный ремонт кровли, разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт зданий диспансера на сумму свыше 2 млн рублей. В здании стационара по ул. Арычная, д.27 запланированы работы по капремонту системы вентиляции.

Рабочая встреча. Фото: ЛДПР

«Уверен, что вы знаете, здание поликлиники тубдиспансера находится в аварийном состоянии, о чем есть соответствующее техническое заключение. Поэтому для размещения поликлиники с Администрацией города проработан вопрос о передаче двухэтажного здания, расположенного по адресу: г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 90, в оперативное управление медицинской организации. В 2021 году выделены средства краевого бюджета на устройство вентиляции и капитальный ремонт здания. Как только будет готова проектно-сметная документация, сразу приступят к работе», — рассказал министр.

Еще одним из главных вопросов встречи стала кадровая политика. Обсуждался вопрос обеспечения медучреждений Рубцовска и всего края квалифицированными кадрами.

Даниил Бондарев отметил, что на прошедшем заседании фракции ЛДПР в Алтайском краевом Законодательном Собрании, депутатами поднимался данный вопрос, в ходе обсуждения они говорили о готовности конструктивно работать в этом направлении.

Дмитрий Попов сообщил, что в медицинских организациях Рубцовска, как и в других муниципальных образованиях региона существует нехватка как врачей, так и средних медработников. Фактическая численность врачебных кадров в городе на 1 января 2021 года — 318 человек, в 2019 году она составляла 315 врачей.

«Несмотря на то, что в 2020 году в медицинские организации г. Рубцовска трудоустроилось два врача-анестезиолога-реаниматолога, два педиатра участковых, врач-стоматолог, два врача-терапевта и шесть врачей-терапевтов участковых, прирост численность составил только три врача по сравнению с 2019 годом. Так как был и отток кадров, в основном это специалисты старшего возраста», — уточнил министр.

В настоящее время для медицинских учреждений Рубцовска по целевым договорам на специалитете обучается 106 человек с первого по шестой курс, в ординатуре -13 врачей по основным остродефицитным специальностям. Три человека обучается в ординатуре за счет средств краевого бюджета (офтальмология, психиатрия-наркология, акушерство и гинекология. Ещё три анестезиолога и два рентгенолога обучаются на коммерческой основе за счет средств МО.

Участники встречи отметили, что проблема привлечения и закрепления медицинских кадров связана с отсутствуем муниципальной программы в г. Рубцовске, позволяющей предоставлять меры социальной поддержки медицинским работникам, трудоустроившимся в медицинские организации г. Рубцовска.

Депутат Владимир Овчинников со своей стороны обещал вынести предложение в Рубцовский городской Совет депутатов по разработке данной программы и всячески поддерживать ее.

Рабочая встреча. Фото: ЛДПР

Также при обсуждении данной проблемы участники коснулись темы организации профильного класса в городе, где будут целенаправленно готовить будущие кадры для медорганизаций Рубцовска.

Одним из приоритетов Региональной программы модернизации первичной медико-санитарной помощи является подготовка и укомплектованность высокопрофессиональными специалистами амбулаторно-поликлинического звена. В настоящее время укомплектованность врачами составляет 73% врачами, 78% средними медицинскими работниками. А к 2024 году планируется повысить укомплектованность врачами — 81%, средними медицинскими работниками — 95%.

В настоящее время врачи узких специальностей обучаются в связи с потребностями медицинских организаций в рамках целевой подготовки в ординатуре (в 2021 году выделено 80 мест). Также подготовка в ординатуре по остродефицитным специальностям осуществляется за счет средств краевой программы. В настоящее время в ординатуре проходят второй год обучения 28 человек, первый год обучения — 17 человек, получившие компенсационную выплату на обучение.

С 2019 года увеличены контрольные цифры приема в медицинские колледжи и техникумы, что позволит подготовить и привлечь для работы в медицинских организациях большее количество специалистов со средним медицинским образованием.

В острый период борьбы с пандемией коронавируса, кадровый дефицит закрывали привлечением преподавателей, студентов и ординаторов ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университета», студентами медицинских колледжей и техникумов региона, сотрудниками частных медицинских организаций и медицинскими работниками федеральных медицинских организаций. Рассказал присутствующим Дмитрий Попов.

Владимир Овчинников поблагодарил Министра за приём и отметил — «Дмитрий Владимирович Вы владеете информацией по ситуации со здравоохранением регионе. Мне было очень приятно общаться с Вами, я вижу в Вас профессионала своего дела. Понимая Вашу занятость и загруженность на работе, я хочу Вам сказать, спасибо за то, что Вы уделили нам время, считаю, что наша встреча прошла конструктивно, я обязательно доведу всю полученную информацию до своих коллег и надеюсь на продолжение конструктивного взаимодействия».

Даниил Бондарев поблагодарил Дмитрия Попова за встречу, и назвал её очень конструктивной.

«Уважаемый Дмитрий Владимирович, спасибо Вам за приём, я хотел бы отметить, что мы всегда готовы к совместной, конструктивной работе».

Так же Даниил Бондарев добавил, что проинформирует своих коллег о результатах данной встречи.

Рабочая встреча. Фото: ЛДПР

На прошедшем заседании фракции ЛДПР в Алтайском краевом Законодательном Собрании обсуждались вопросы, связанные с работой Министерства и депутаты выразили готовность помочь. Особенно после того, как край пережил острые фазы пандемии.

Присутствующий на заседании Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин рассказал участникам заседания о большой проделанной работе Министерством Здравоохранения в период пандемии.

«Не так давно мы все видели в средствах массовой информации сюжеты, как в соседнем регионе машины скорой помощи привозили пациентов к зданию администрации их Министерства и включали сигналы, пытаясь тем самым привлечь внимание к сложившейся ужасной ситуации и это действительно было шоком для всех. Да и у нас было тяжело, но такого ведь не было! Безусловно и у нас ещё есть проблемы в области здравоохранения, но они решаются и положительная динамика видна», отметил Бондарев.

В других Министерствах тоже есть проблемы, но в выборный год некоторые «политики» решили набрать себе сомнительные политические баллы и получить сиюминутную выгоду за счёт необоснованной критики врачей.

«Я считаю мракобесием в такой тяжёлый для всей системы здравоохранения год зарабатывать политические диведнты на необоснованной критике врачей и Министерства», — подытожил Даниил Бондарев.

Он пожелал Дмитрию Попову и всем сотрудникам Министерства терпения и успехов в работе. А так же выразил слова благодарности медицинским работникам.