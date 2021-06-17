ЛДПР на Алтае продолжает терять людей. Из партии ушли в «Единую Россию» сразу два видных рубцовских депутата

Процесс оттока известных людей из алтайского реготделения ЛДПР продолжается — 17 июня в ходе сессии Рубцовского горсовета два депутата-одномандатника Владимир Овчинников и Владимир Бачурин вышли из фракции «жириновцев» и перешли во фракцию «Единая Россия».

Отметим, что Овчинников и Бачурин были видными представителями ЛДПР в Рубцовске. Первый являлся руководителем фракции либерал-демократов, второй занимает пост вице-спикера горсовета.

Владимир Овчиников,

депутат Рубцовского горсовета:

— Я не занимался политикой и пошел в городской совет депутатов, чтобы работать для жителей Рубцовска. Я пенсионер МВД, ни какого бизнеса у меня нет, у меня есть время и желание работать на благо людей. На своем избирательном округе вместе со своими единомышленниками мы смогли выстроить хорошую работу. Но, работая в ЛДПР, мне пришлось столкнуться с бесконечными интригами, склоками, вместо реальной работы на результат нас просили фотографироваться с плакатиками на фоне куч со снегом, сниматься на видео у разбитых дорог, я считаю это неконструктивно, это чистой воды популизм, я так работать не могу.

Владимир Овчиников. Фото: пресс-служба партии ЛДПР

По словам народного избранника, в ЛДПР сегодня отсутствует командная работа, а пертурбации в реготделении, смена координаторов ярко указывает на настоящую кадровую чехарду.

Владимир Овчиников,

депутат Рубцовского горсовета:

— Мы, с моим коллегой Владимиром Бачуриным ветераны МВД и находясь в ЛДПР, столкнулись с фактами присутствия на руководящих должностях судимых лиц, это координаторы местных отделений, даже в координационный совет Алтайского края в этом году были избраны ранее судимые, конечно это происходит вопреки позиции лидера ЛДПР, это все скрывается и замалчивается. Ситуация на местах не меняется, решить эту проблему самостоятельно мы не можем, а работать под руководством судимых лиц не будем.

Также депутат добавил, что во фракции правящей партии он надеется вести эффективную работу.

Владимир Бачурин Фото: пресс-служба партии ЛДПР

Владимир Бачурин,

зампредседателя Рубцовского горсовета:

— Мне надоело это политиканство, интриги и популизм, работать в ЛДПР нам было очень сложно, людей с судимостями там ставят на руководящие должности, позицию руководителя партии на местах просто игнорируют, многие привыкли заниматься популизмом, а не конкретной работой. В Рубцовске много проблем, которые нужно решать, я хочу работать в нормальной команде и считаю, что с депутатами фракции Единая Россия, при их поддержке мы сможем работать на благо наших горожан более продуктивно.

Выход Владимира Бачурина и Владимира Овчинникова из фракции «жириновцев» altapress.ru прокомментировала лидер объединения единороссов в горсовете Ирина Кох.

Ирина Кох,

руководитель фракции «Единая Россия» в Рубцовском горсовете:

— Мне поступило заявление от двух депутатов — Владимира Бачурина и Владимира Овчинникова — об их желании вступить во фракцию «Единая Россия». Процедура приема депутатов во фракцию оговаривается соответствующим положением, согласно которому депутаты, состоящие в иной партии, не могут входить в состав фракции «Единая Россия», а также не могут состоять в двух фракциях одновременно. Мне были предоставлены заявления о выходе депутатов Бачурина и Овчинникова из партии ЛДПР и фракции ЛДПР в городском совете. Вопрос о вхождении Бачурина и Овчинникова в состав фракции «Единая Россия» был рассмотрен на заседании нашей фракции. Было принято единогласное решение об их приеме во фракцию".

Также собеседница указала на то, что теперь фракция правящей партии расширилась до 16 человек.

Ирина Кох,

руководитель фракции «Единая Россия» в Рубцовском горсовете:

— И Владимир Бачурин, и Владимир Овчинников — одномандатники, которые активно работают на своих избирательных округах, их хорошо знают жители города. Уверена, что расширение нашей фракции и появление в ней новых активных депутатов является для «Единой России» очевидным усилением. Надеюсь, что в следующем электоральном цикле они смогут реализовать свой большой опыт в рамках работы в «Единой России»".

Отметим и то, что по имеющимся данным, свое сотрудничество с краевой организацией ЛДПР завершил Даниил Бондарев, который да недавнего времени являлся первым заместителем руководителя реготделения партии.

Как оказалось, о «рубцовском исходе» депутатов он знает.

Даниил Бондарев Фото: пресс-служба партии ЛДПР

Даниил Бондарев:

«С ЛДПР я больше не сотрудничаю, о выходе Владимира Овчинникова и Владимира Бачурина из ЛДПР мне известно, могу сказать, что это грамотные и активные депутаты, реально работающие на своих избирательных округах. В 2017 году благодаря в том числе и их работе, фракция ЛДПР в Рубцовском городском Совете депутатов получила 6 мандатов, а ранее на протяжении многих лет в городском совете был один депутат, представляющий данную партию. Безусловно, за годы соей работы в ЛДПР они внесли положительный вклад в работу партии. Я их решение о переходе поддерживаю и считаю правильным им надо развиваться идти дальше, у них есть потенциал и желание работать, политика — это командная работа и каждый сам выбирает свой путь. „Единую Россию“ считаю командой профессионалов, способную решать проблемы и конструктивно работать на благо жителей Алтайского края».

От подробного комментария относительно причин своего ухода из ЛДПР Бондарев отказался, в шутку заметив, что если начнет высказываться об этом, то может «наговорить лишнего».

Справка

Даниил Бондарев в 2008 году работал с главой города Рубцовска Петром Гамалеевым, в 2016 году он работал с депутатом Госдумы Даниилом Бессарабовым, так же сотрудничал с депутатами АКЗС Александром Дёминым и Анатолием Вытоптовым.

В 2017 году Даниил работал с ЛДПР в Рубцовске, в этот год фракция ЛДПР в Рубцовском городском Совете увеличилась с одного депутата до шести, а два депутата Владимир Овчинников и Владимир Бачурин избрались по одномандатным избирательным округам.

В 2018 году Даниил работал с Анной Устиновой, дочерью известного Алтайского фермера, которая одержала победу, выиграв одномандатный избирательный округ на выборах в Косихинском районе.