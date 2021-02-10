ЛДПР на Алтае продолжает терять своих депутатов

Сама Юстус отказалась комментировать информацию. Также ничего не ответили журналистам и в региональном отделении ЛДПР.
Причиной ухода, по данным источника, может быть конфликт или сбор средств на участие партии в выборах в АКЗС в сентябре 2021 года, которые Кристине Юстус неинтересны.
«По нашей информации, она планировала продолжать работу на городском уровне. Не исключено, что теперь она может примкнуть к другой партии. А именно „Единой России“. Вся депутатская работа Юстус по уровню конструктива и отсутствию критики больше протекала в провластном русле», — пишет издание.
Ранее из партии вышел депутат БГД Дмитрий Ворсин и депутат АКЗС Евгения Боровикова.
Скоро ряды либерал-демократов покинут еще несколько депутатов муниципального уровня, полагает источник.