ЛДПР на Алтае продолжает терять своих депутатов

Депутат Барнаульской городской думы Кристина Юстус вышла из ЛДПР, пишет «Политсибру» со ссылкой на источники. Инсайдеры полагают, что она примкнет к «Единой России». Это уже далеко не первая потеря алтайских жириновцев за последнее время.

Сама Юстус отказалась комментировать информацию. Также ничего не ответили журналистам и в региональном отделении ЛДПР.

Причиной ухода, по данным источника, может быть конфликт или сбор средств на участие партии в выборах в АКЗС в сентябре 2021 года, которые Кристине Юстус неинтересны.

«По нашей информации, она планировала продолжать работу на городском уровне. Не исключено, что теперь она может примкнуть к другой партии. А именно „Единой России“. Вся депутатская работа Юстус по уровню конструктива и отсутствию критики больше протекала в провластном русле», — пишет издание.

Ранее из партии вышел депутат БГД Дмитрий Ворсин и депутат АКЗС Евгения Боровикова.

Скоро ряды либерал-демократов покинут еще несколько депутатов муниципального уровня, полагает источник.